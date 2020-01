La Lardini riparte dalla sfida con Bergamo al PalaTriccoli

Venti giorni dopo, la serie A1 femminile di volley torna protagonista al PalaTriccoli di Jesi, dove domani sera (ore 20:30, arbitri: Simone Santi e Massimo Rolla) la Lardini affronta la Zanetti Bergamo nella prima giornata del girone di ritorno. La formazione di Filippo Schiavo riparte dalla sua “casa” e da un’avversaria che ha dato un’accelerata rilevante al suo cammino dopo il cambio di guida tecnica, da fine novembre affidata a Marco Fenoglio. Due le ex della partita, Laura Partenio nella Lardini (a Bergamo nella stagione 2016/2017), Annie Mitchem nella Zanetti (a Filottrano nel torneo 2017/2018).

«Si apre il girone di ritorno che di fatto è un nuovo campionato – sottolinea l’allenatore della Lardini, Filippo Schiavo –. Dopo aver disputato una buona prima parte di torneo sta a noi confermarci, a cominciare dalla gara di domani sera. C’è curiosità nel vedere come reagirà la squadra dopo questa sosta: mancherà un po’ di ritmo partita, a noi come a Bergamo, bisognerà vedere chi delle due squadre riuscirà a trovarlo per prima e mantenerlo per tutto l’arco del match. Troveremo una Zanetti preparata fisicamente e pronta a sfruttare le sue qualità in attacco e a muro, una squadra che fa dell’intensità una delle sue armi principali. Dovremo fare una partita di sostanza sia a livello di ritmo che di gioco”. Per la Lardini è una partita tanto insidiosa quanto importante: “Giochiamo davanti al nostro pubblico e contro una squadra che dispone di un ottimo roster. Ci attende un periodo complicato e dovremo essere bravi a conquistare risultati dove non c’è riuscito nella prima parte di campionato».