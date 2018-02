Calcio, la settimana del settore giovanile del Villa Musone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Altra settimana di sfide per i ragazzi del settore giovanile del Villa Musone. La Juniores Regionale, impegnata nel girone B, continua a veleggiare nelle parti alte di classifica. Infatti i gialloblu si impongono per 2-1 contro la Filottranese e balzano a quota 38 punti, staccando anche il Montefano. Prossimo impegno nel weekend in casa dell'Osimana, nel derby della Valmusone. Gli Allievi Provinciali di mister Giorgio Capitanelli, impegnati nella seconda fase del girone D, tornano in campo in trasferta contro la Nuova Folgore, per poi recuperare l'ultima giornata, in casa, contro l'Atletico Conero. I Giovanissimi Provinciali di mister Alfredo Camilloni, impegnati nella 2° fase nel girone E, battono a domicilio per 3-1 l'Atletico Conero. Prossima sfida, in casa, contro l'Osimo Stazione. Matteo Valeri Ufficio Stampa Asd Villa Musone