Calcio, la settimana del settore giovanile del Villa Musone

Altra settimana di partite per i ragazzi del settore giovanile Villa Musone. Partiamo dalla Juniores Regionale di mister Carlo Mandola che ottiene un prestigioso successo in casa del Camerano, seconda forza del girone, per 2-0 e continua a risalire la china. Infatti i gialloblu salgono a 32 punti, sempre al quarto posto, a solo due lunghezze di distanza dal Montefano in terza piazza. Prossimo appuntamento nel weekend, in casa, contro il Potenza Picena. Gli Allievi Provinciali di mister Giorgio Capitanelli, impegnati nella seconda fase, tornano in campo nel weekend in casa della Dorica Torrette. Infine i Giovanissimi Provinciali di mister Alfredo Camilloni, anch'essi impegnati nella seconda fase, scendono in campo davanti al proprio pubblico contro la Giovane Offagna. Matteo Valeri Addetto Stampa Asd Villa Musone