La nef Osimo perde Antonio Pesaresi per la prossima stagione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Antonio Pesaresi, capitano della Nef Volley Libertas Osimo, non potrà giocare la prossima stagione a causa di un problema fisico che richiederà un'operazione al forte centrale osimano. Come società, la Nef Osimo gli sarà vicino e gli metterà a disposizione tutto il know-how necessario nelle persone del fisioterapista Claudio Riccobono e del preparatore atletico Matteo Palmieri per poter tornare quanto prima a calcare i parquet di gioco. Il capitano biancoblu, uno dei volti storici di questa squadra, farà sempre parte di questo gruppo di cui ha sempre incarnato i valori ed i principi e per cui ha dato sempre il massimo.

«Vorrei sottolineare, la validità del Pesaresi uomo, - commenta il ds Giulio Badino - un ragazzo che ha sempre contribuito alla crescita e ha sempre messo il bene della squadra al primo posto. Non è da tutti. A nome della società gli faccio i migliori auguri sia per il suo compleanno che per il suo matrimonio con Ilaria e ci tengo a sottolineare che per noi è parte integrante della squadra, sono certo che anche durante il periodo della sua riabilitazione non ci farà mancare la sua vicinanza e i suoi consigli. Noi lo aspettiamo».

Matteo Valeri Ufficio Stampa Nef Volley Libertas Osimo