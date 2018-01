Calcio Promozione, la Filottranese esce sconfitta nel derby

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

La Filottranese viene fermata dall'Osimana. I biancorossi cedono per 1-0 nel derby contro la compagine giallorossa rigenerata dalla cura Mobili, due successi su due partite. La Nese subisce così il secondo stop casalingo stagionale e perde la vetta a favore del Sassogenga. Una sfida che ha visto i ragazzi di mister Giuliodori tenere in mano il pallino del gioco per larghi tratti del match, senza però riuscire ad essere troppo concreti, mentre l'Osimana ha colpito in maniera fortunata ma ha avuto il merito di tenere bene in difesa fino alla fine. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca per come è maturata, visto che si è persa la vetta a favore del Sassogenga, comunque l'importante è mettersi alle spalle questa partita e ripartire subito bene. Ad avvio di match si osserva un minuto di silenzio per ricordare Filippo "Pippo" Belelli, storico tifoso della Nese scomparso qualche giorno fa. Pronti via e la Filottranese, oggi in tenuta gialloblu, viene colpita a freddo: Sollitto rinvia male un retropassaggio corto da parte di un compagno, la sfera colpisce l'accorrente Negozi e finisce alle spalle del numero uno locale. I ragazzi di mister Giuliodori troverebbero il pari dopo due minuti con Duranti ma il signor Ursini annulla per fuorigioco. Al 21' ancora la Nese pericolosa con Cercaci ma Pesce mette in corner. I biancorossi ci provano al 40' con Carrnevali, di poco alta la sua conclusione volante, mentre sul capovolgimento di fronte Negozi sfiora il raddoppio con un rasoterra a fil di palo. Nella prima frazione da segnalare anche un tocco di mano in area giallorossa non ravvisato dal signor Ursini. Ad avvio di ripresa il neo entrato Romansky pennella dalla sinistra un cross perfetto per la testa di Capomagi ma Pesce si supera. La Nese tiene in mano il pallino del gioco per tutta la ripresa: Carnevali sfiora il pari al 60' mentre Castorina, da buona posizione, calcia alto all'85'. Finale arrembante per i locali, che però non riescono a trovare il pari. "Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca per come è maturata - commenta mister Marco Giuliodori - Purtroppo abbiamo preso gol su un nostro errore, ciò nonostante abbiamo fatto la partita per quasi tutto il match. Siamo stati poco precisi in alcuni frangenti, in altre circostanze è stato bravo il loro portiere inoltre non ci è stato assegnato un rigore da parte dell'arbitro. Dispiace perdere la vetta perchè ormai ci eravamo abituati, comunque mettiamoci alle spalle questa sconfitta e pensiamo alla prossima partita". FILOTTRANESE - OSIMANA 0-1 (0-1 pt) FILOTTRANESE: Sollitto, Severini (85' Settembrini), Carnevali, Carboni, Meschini Mirco, Santinelli, Cercaci (84' Generi), Corneli (50' Romasnky), Duranti, Coppari (90' Fiordoliva), Capomagi (58' Grassi) A disp. Giache', Pancaldi All. Giuliodori OSIMANA: Pesce, Castorina, Riste', Ferri, Montesi, Gregorini, Pasquini (86' Carloni), Morganti, Ripa, Sabbatini, Negozi (75' Streccioni) A disp. Polenta, Paccamicci, Gallina, Baro, Campanelli All. Mobili Arbitro: Ursini di Pescara Reti: 8' Negozi Note: Ammoniti Castorina, Cercaci, Ferri, Morganti Matteo Valeri Ufficio Stampa Us Filottranese