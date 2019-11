"37° edizione del Trofeo Komaros - 20° Memorial Fabio Bolli" di pesca in apnea

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Domenica 13 ottobre si è svolto ad Ancona il “37° TROFEO KOMAROS – 20° Memorial Fabio Bolli” organizzato dal Kòmaros Sub Ancona con la collaborazione logistica del Marina Dorica. Scarse le catture complessive, vittoria di Claudio Melle del Centro Subacqueo Pesaro davanti a Fabrizio Rossi del Sub Tridente Pesaro e Mauro Ceccolini del Centro Subacqueo Pesaro. Vittoria a squadre per il Centro Subacqueo Pesaro con tre atleti tra i primi otto. Dopo che negli ultimi anni il Trofeo Kòmaros veniva svolto con precarie condizioni meteo-marine, acque torbide e poche prede, finalmente domenica 13 ottobre, la manifestazione si è svolta con condizioni ideali. Tempo bello, mare calmo, acque limpide a terra ma torbide sul fondo, che hanno consentito poche catture agli atleti in una manifestazione giunta alla sua trentasettesima edizione ed intitolata al ricordo di Fabio Bolli, fondatore della società, indimenticabile dirigente, istruttore di immersione, giudice di gara ed instancabile organizzatore di manifestazioni. Quaranta i concorrenti di varie regioni presenti alla partenza. Come sempre ottima l’organizzazione per questa importante occasione. Il Kòmaros Sub Ancona, con il fondamentale supporto del Marina Dorica, forniva vari mezzi veloci con a bordo medico e sub di soccorso, oltre che la direzione di gara, la giuria e l’assistenza, mentre dodici barche e gommoni trasportavano ed assistevano gli atleti. La gara iniziava alle ore 9,50 al centro del campo di gara che si estendeva dalla Chiesa di Portonovo al Moletto dei Sassi Neri di Sirolo. Un folto gruppo di atleti, tra i quali gli anconetani Pasqualini e Palazzetti ed il pesarese Trebbi si dirigevano, nuotando contro corrente, verso l’estremità nord del campo di gara nella speranza di trovare prede interessanti nelle secche e negli anfratti posti in prossimità dello scoglio della “Vela” ma i loro sforzi non erano ricambiati dai pinnuti, nella zona erano infatti presenti branchi di cefali ma di taglia media, e qualche sarago al di sotto del peso minimo. Alcuni atleti restava nella zona centrale del campo gara dirigendosi verso terra per insidiare cefali nel basso fondo tra questi i pesaresi Melle e Rossi. Un numeroso gruppo di atleti sceglieva di scendere verso sud, tra questi gli anconetani, Fiori e Rushani ed i pesaresi Campeggi e Galli, che si dirigevano verso un relitto normalmente abitato da vari pinnuti. Il relitto posto proprio sul promontorio normalmente abitato da cefali e corvine nascoste tra le lamiere, le prede erano invece scarse e di piccole dimensioni. Fiori e Campeggi insistevano nella loro azione di pesca attorno al relitto delle “due sorelle”, incuranti della forte corrente catturando tra le lamiere contorte una corvina ed un cefalo a testa. Nella zona centrale del campo gara il pesarese Melle, pescando tra gli scogli presenti nel medio fondale ai cinque o sei metri di profondità, catturava un grosso sarago di un chilo e 300 grammi (risultato la preda più grande della giornata) e quattro di cefali tutti di buon peso. La gara terminava alle 13,50, al rientro al Porto Turistico “MARINA DORICA”, il giudice di gara Michele Schiaroli, coadiuvato dal direttore di gara e dalla segreteria, procedeva alla pesatura. I carnieri non erano molto abbondanti, e costituiti in gran parte da cefali, la classifica finale era : CLASSIFICA ATLETI SOCIETA' PREDE TOTALE PUNTI 1 MELLE CLAUDIO CENTRO SUBACQUEO PESARO 5 4.902 2 ROSSI FABRIZIO SUB TRIDENTE PESARO 5 3.836 3 CECCOLINI MAURO CENTRO SUBACQUEO PESARO 4 3.818 4 CAMPRINI GIULIANO MONSUB JESI 4 3.182 5 GALLI FABIO SUB TRIDENTE PESARO 4 3.144 6 SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE SUB TRIDENTE PESARO 3 2.560 7 SPARACCA FILIPPO CENTRO SUBACQUEO PESARO 3 2.516 8 RUSHANI OLTJAN KOMAROS SUB ANCONA 3 2.502 9 CAMPEGGI ROBERTO SUB TRIDENTE PESARO 3 2.444 10 MANFRINI MARCO CENTRO SUBACQUEO PESARO 2 2.282 11 CLEMENTE MARCO CENTRO SUBACQUEO PESARO 3 2.254 12 FIORI FRANCESCO KOMAROS SUB ANCONA 2 1.828 13 GIUNTA FRANCESCO SUB TRIDENTE PESARO 2 1.534 14 PIETRUCCI PINO MONSUB JESI 1 1.304 15 DONATELLI FIORENZO CIRCOLO SUBACQUEO MANTOVANO 1 1.124 Seguono altri nove concorrenti con catture inferiori. La classifica per società ha visto prevalere il CENTRO SUB PESARO, secondo il SUB TRIDENTE PESARO, terzo il MONSUB JESI, quarto il KOMAROS SUB ANCONA. Al termine della pesatura il pescato è stato donato alla mensa dei poveri di Ancona. Dopo un pasto caldo offerto dagli organizzatori presso il ristorante della Lega Navale Italiana si è poi proceduto alla premiazione. Il Trofeo “Fabio Bolli” è stato consegnato da Alice Bolli, figlia del dirigente scomparso, a Oltjan Rushani, migliore atleta anconetano. Premi sono stati offerti da Comune di Ancona, CONI, FIPSAS, Banca di Credito Cooperativo di Ancona e Falconara, Farmacia del Pinocchio e BONIFAZI CENTER SHOP di Numana. Al termine è stato sorteggiato tra tutti i concorrenti partecipanti un prosciutto offerto dai Supermercati SI CON TE di Via Piave Ancona, la fortuna ha baciato Giorgio Lucesoli del Monsub Jesi che si è aggiudicato l’ambito premio. FIRMATO : FABIO FIORI.

