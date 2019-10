Grandi risultati sportivi, premiati i ragazzi del Judo Samurai Club Jesi

La squadra di judo jesina composta da Klajdi Bitri, Francesco Carbonari, Edoardo Clemente, Nicolò Mariotti e Francesco Piergirolami guidati dal maestro Claudio Coppari, è stata ricevuta oggi dal sindaco Massimo Bacci e dagli assessori della Giunta municipale per celebrare i prestigiosi traguardi sportivi raggiunti.

Infatti gli atleti del Judo Samurai Club si sono classificati terzi ai campionati italiani a squadre nella categoria cadetti A2, svoltisi a Ponzano Veneto (Tv) e grazie a questo piazzamento la squadra è stata promossa nella massima serie. La società è anche da tre anni campione d’Italia di Judo Uisp, avendo vinto i campionati nazionali di Torino 2017, Reggio Emilia 2018 e Jesi 2019.

Come originale premio da parte del Comune ai cinque ragazzi, un biglietto gratuito ai musei cittadini per consolidare quel connubio, tra sport e cultura, fondamentale per la vita di uno sportivo e non solo.