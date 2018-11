Brillano i judoka della Sef Stamura, due gli atleti che hanno conquistato l'oro

Brillano i giovani judoka della Sef Stamura Ancona. In tre hanno preso parte al “6° Trofeo di Judo Città Leopardiana”, a carattere interregionale svoltasi a Recanati cogliendo delle belle soddisfazioni. Veramente più che positiva la prova di tutti gli atleti biancoverdi, per la gioia del proprio maestro ed allenatore Guido Burattini. Due gli atleti dorici che hanno conquistato la medaglia d'oro: Elisa Licitra nella categoria 52 Kg. Esordienti A e Federico Venè categoria 73 Kg. cadetti cinture blu/nere. Terza posizione infine per Leonardo Marovelli nella categoria cadetti cinture blu/nere fino a 81 Kg. Buona veramente la prova di tutti e tre gli atleti dorici a cominciare da Leonardo Marovelli che ha conquistato meritatamente il bronzo. Bravissimi gli altri due stamurini: Elisa Licitra, giovanissima, classe 2006, ma già capace di prestazioni assolutamente convincenti e di mettersi in evidenza anche in campo nazionale e infine Federico Venè che, ritornato da poco alle competizioni dopo un lungo periodo di stop, sta ricominciando a fornire performance di ottimo livello, come già fatto in passato.

Per ultimi ricordiamo che sempre a Recanati due giovanissimi, Francesco Camplone e Francesco Orciani, hanno preso parte alla gara di qualificazione ai campionati italiani under 15.