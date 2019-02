Anconetani nel judo fanno il pieno di medaglie

Settimana di grandi soddisfazioni per decine di bambini, ragazzi e adulti della società sportiva Ancona Judo. Tra domenica 17 e venerdì 22 febbraio i judoka dorici si sono portati a casa 16 medaglie e 40 nuove cinture. Nel torneo Uisp “Jacopo Inammorati”, svoltosi a Monte Urano domenica 17, hanno vinto l’oro Enrico Lombardi e Lorenzo Lucarelli nella categoria ragazzi, Lorenzo Ramini e Alessia Zuccari negli esordienti A, Diego Bracaccini e Tommaso Verducci negli esordienti B, Andrea Storchi nei cadetti. Argento per Mattia Costantini, Samuel Lomanto e Riccardo Mannella nella categoria ragazzi, Matteo Giuttari nella categoria esordienti A, Giosuè Pucci e Alessia Ruggeri negli esordienti B. Bronzo per Lucio Cuccaroni nei ragazzi, Luca Candelaresi e Tommaso Gioacchini negli juniores.

Percorso atletico e primi combattimenti amichevoli, nel pomeriggio, anche per i bambini dai 6 ai 9 anni: Emanuele Bonaduce, William Carlini, Pietro Filoni, Marco Lombardi, Mattia Sabbatini, William Schiraldi e Christian Toccaceli. Tornati ad Ancona, tra giovedì 21 e venerdì 22, gli atleti hanno sostenuto gli esami per il passaggio di cintura, di fronte al Maestro Giancarlo Gironelli e agli assistenti Marco Nerozzi, Andrea Lomanto e Valerio Cuccaroni. Con saluto, caduti e tecniche ben eseguite, una quarantina tra bambini, ragazzi e adulti hanno dimostrato di meritare la cintura superiore, dalla gialla alla marrone. Il passaggio di cintura segna un momento importante, perché indica la maturazione non solo di un atleta ma di tutta persona, che avanza nel “ju-do”, ovvero nella “via (do) della cedevolezza (ju)”, imparando che non serve opporre forza a forza ma bisogna fare come il salice che, per liberarsi senza spezzarsi, lascia scivolare la neve e come l’acqua che si adatta al recipiente in cui è contenuta, poi goccia a goccia scava la roccia.