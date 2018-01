Calcio Promozione, il Villa Musone cade a Camerino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Il Villa Musone si ferma nel 2018. I villans, dopo due successi consecutivi nel nuovo anno, vengono battuti a Camerino per 4-0 ed arrestano così la loro corsa. Una partita sfortunata che ha visto i gialloblu subire i gol in alcuni momenti topici del match e che alla fine hanno influito sul risultato finale. Purtroppo i ragazzi di mister Marco Strappini non sono riusciti a reagire e si sono dovuti arrendere. Pronti via ed i villans vengono colpiti a freddo. Santoni dalla destra mette una palla invitante in area gialloblu dove Iori si fa trovare pronto per l'appuntamento con il gol. Nell'azione subisce un infortunio il capitano Cingolani che lascia anzitempo il campo a favore di Piccione. I ragazzi di mister Strappini subiscono il colpo ed i padroni di casa tengono in mano le redini del gioco nella prima frazione di gara. I biancorossi si rendono pericolosi al 23' con Di Modica, ben servito da Cottini, che da due passi viene anticipato all'ultimo dalla difesa gialloblu. Il Villa Musone non riesce ad essere incisivo e si fa vedere per la prima volta dalle parti di Domenicucci al 40'. Camilletti mette una palla precisa in area biancorossa e Marchetti viene anticipato d'un soffio da parte dell'estremo difensore locale. Sul finire di tempo Santoni pesca in area Di Modica che di testa trova l'opposizione di Piccione. Dal corner seguente Cottini trova il solito Iori il quale beffa il portiere gialloblu con una zuccata precisa. Ad inizio ripresa contropiede fulmineo dei padroni di casa sull'asse Di Modica - Santoni con quest'ultimo che rimane freddo davanti a Piccione e lo batte per il 3-0. I villans tentano una reazione ma la conclusione dal limite dell'area di Menghini viene bloccata in due tempi da Domenicucci. Mister Marco Strappini prova il tutto per tutto aumentando il peso offensivo della squadra, tuttavia il Camerino sfrutta gli spazi lasciati dai gialloblu e cala il poker con Cottini, servito da Santoni. Negli ultimi minuti i villans cercano il gol della bandiera senza successo. "E' difficile commentare una partita del genere, arrivata dopo tre risultati utili consecutivi - commenta mister Marco Strappini - Abbiamo sbagliato l'approccio alla gara. Durante la partita abbiamo commesso diversi errori. Peccato perchè venivamo dalla bella prestazione di Portorecanati". CAMERINO - VILLA MUSONE 4-0 (2-0 pt) CAMERINO: Domenicucci, Bergamini, Tartabini, Onesini, Bevilacqua, Lucaroni, Di Modica (67' Piangerelli), Santoni, Iori (80' Borioni), Cottini (90' Nasso), Salvetti A disp. Grelloni, Parrini, Falzetti, Romoli All. Santoni VILLA MUSONE: Cingolani (7' Piccione), Bellucci, Moglie, Ruggeri, Ortolani (64' Kapitonov), Pucci, Zagaglia (45' Mascambruni), Marchetti, Tonuzi, Camilletti (60' Agostinelli), Menghini A disp. Piccinini, Recanatini, Liguori All. Strappini Reti: 4' e 45' Iori, 50' Santoni, 70' Cottini Arbitro: Samira Curia di Ascoli Piceno Note: Ammoniti Salvetti, Pucci Matteo Valeri Addetto Stampa Asd Villa Musone