Il Cus Ancona basket femminile si affida a Cristiano Gaspari

Colpo grosso del Cus Ancona basket femminile che ha deciso di affidare la panchina a Cristiano Gaspari, 52 anni uno dei tecnici più conosciuti ed apprezzati nel capoluogo di regione. Una scelta senza dubbio di qualità che la dice lunga sulle ambizioni della società che nel campionato appena concluso è riuscita ad arrivare ai playoff per la serie B poi vinti dal Senigallia dopo che il Cus Ancona aveva chiuso la regolar season al secondo posto in classifica. Una cosa è certa il nuovo allenatore si ritroverà a lavorare con un gruppo quanto mai affiatato dove non mancano giocatrici come la Montecucco, la Bergamasco e la Strologo che lo stesso tecnico già in passato ha avuto modo di allenare.

«Un tuffo nel passato e tanta voglia di cominciare - ha detto il nuovo tecnico del Cus Ancona - Dopo un anno di pausa ho deciso di rimettermi in gioco. Il progetto portato avanti dal Cus Ancona in qualche maniera mi ha fatto scattare la molla. L'ambiente lo conosco cosi come alcune giocatrici che già in passato ho avuto modo di allenare. Per l'amicizia e i rapporti umani che mi legano a queste ragazze non vedo l'ora di cominciare».

Un passato nell'Ancona Basket, Cristiano Gaspari arriva in casa del Cus Ancona grazie al lavoro svolto dietro le quinte da Alessandra Niccoli dirigente della sezione basket ex giocatrice di pallacanestro che in queste settimane ha tenuto i contatti con lo stesso Cristiano Gaspari che gia in passato aveva trovato il modo di allenarla. A dare il benvenuto in casa del Cus Ancona il presidente David Francescangeli: «Faccio un grosso in bocca al lupo a Cristiano Gaspari che troverà assieme allo staff tecnico la strada giusta per allestire una squadra competitiva in grado di tenere alto il nome del Cus Ancona. Siamo contenti di avere tra le nostre fila uno dei tecnici più preparati del territorio. L'ambiente è sereno, sono convinto che le ragazze andranno a disputare una stagione senza dubbio positiva. Se il Cus Ancona può vantare una sezione di basket femminile lo deve ad Angelo Crucitti che in due anni partendo dal nulla è riuscito assieme ad altri collaboratori ad allestire una squadra competitiva fino a sfiorare la serie B nel campionato appena concluso. Un grande tecnico ma anche un grande uomo che nelle scorse settimane ha deciso di fare un passo indietro».