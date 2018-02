il "4° torneo giovani speranze" arriva alle fasi finali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Il "4° Torneo Giovani Speranze - Città di Recanati" arriva alla fase finale. Nella giornata di domenica 28 Gennaio il campo sportivo di Villa Musone è stato lo scenario per una giornata di grande calcio giovanile. Infatti si sono svolti i quarti di finale dell'evento, riservato alla categoria Esordienti 2005, davanti ad una bella cornice di pubblico, in cui si è assistito a quattro sfide equilibrate ed intense. I giovani protagonisti hanno dato il massimo e tra divertimento, belle giocate e rispetto dell'avversario, il campo ha emesso i suoi verdetti. Nel primo quarto di finale tra Fc Vigor Senigallia e Jesina si sono imposti i senigalliesi per 1-0, mentre nel secondo quarto di finale tra Giovane Ancona e Academy Civitanovese, i rossoblu hanno avuto la meglio per 2-1. Nel derby fermano tra Afc Fermo e Veregrense sono serviti i rigori per decretare la vincente, dopo che i tempi regolamentari erano terminati sull'1-1. I tiri dal dischetto hanno premiato l'Afc Fermo. Infine nell'ultimo quarto di finale che vedeva sfidarsi la Biagio Nazzaro e i giovani villans di mister Carlo Mandola, ad avere la meglio sono stati i gialloblu per 2-1 grazie ad una rete realizzata sul filo di lana. Pertanto domenica 11 Febbraio si replica con la giornata dedicata alle fasi finali: si comincia alle 9.30 con la prima semifinale tra Fc Vigor Senigallia e Academy Civitanovese, a seguire, alle ore 10.45, l'altra semifinale tra Afc Fermo e Villa Musone. Nel pomeriggio alle 15.30 la "finalina" per il 3° - 4° posto, mentre alle ore 16.45 la finale che decreterà la vincente di questa edizione. Vi aspettiamo! Matteo Valeri Addetto Stampa Asd Villa Musone