I dolphins si fermano a roma

Termina con una sconfitta per 32-12 la stagione 2018 dei GLS Dolphins Ancona, incapaci di contenere la squadra romana per tutti e quarantotto i minuti effettivi di gioco. Partita quantomai bella ed equilibrata fino a metà terzo quarto con i Dolphins in vantaggio per 6-9 frutto di un touchdown di Tommaso Mosca su passaggio di Josh Dean e relativo kick di Cristiano Brancaccio prima, ed un intercetto e relativa corsa in end zone di Paolo Domenicone, questa sul calcio valido per l’extra point di Ducks, successivo al touchdown di Adalberto Rinaldi su passaggio di Nicolas Holshoe. Entrambe le difese sugli scudi e quanto mai abili a domare gli attacchi avversari, tanto che le poche giocate buone effettuate sono state frutto di autentiche intuizioni e colpi di classe. Poi, verso fine terzo quarto tutto è cambiato. I Dolphins hanno iniziato ad annaspare in attacco in primis, ed in difesa poi. Tra errori e pasticci vari. A nulla sono servite le espulsioni di due giocatori dei Ducks, frutto di comportamenti antisportivi. Dean viene intercettato da Herbert Gamboa che corre in touchdown per il 12-9. L’ultimo sussulto Dolphins è dato da una serie di corse di Josh Dean che portano i Dolphins sulle 11 yards avversarie e, giunti al quarto down, si decide di andare per il field goal che Brancaccio trasforma per il 12 pari all’inizio dell’ultimo quarto. Nel successivo drive Holshoe trova ancora Adalberto Rinaldi per il 18-12 (la successiva giocata da 2 punti è stata sbagliata). Il drive dei Dolphins che segue il touchdown subito è purtroppo pessimo perché tra falli commessi e giocate sbagliate ci si è ritrovati a poche yard dalla propria end zone. Così, quando si è deciso di puntare, la palla è finita ben oltre la testa di Brancaccio, che era per forza di cose nella propria end zone. E così l’arbitro ha chiamato la safety che è valsa il 20-12 Ducks. Dopo una safety il kick viene effettuato da chi la commette e così la palla torna ai Ducks che concretizzano il possesso palla con un altro passaggio: Holshoe per Mike Gentili che corre di forza tra i difensori dorici per il 26-12 mentre Giovanni Bianco sbaglia il secondo kick della giornata. L’ultimo vero drive dei Dolphins con cui si sarebbero potute capovolgere le sorti del match è invece e purtroppo la fotocopia del precedente, solo che questa volta il field goal di Brancaccio viene intercettato dal difensore romano Giacomo Insom che con una corsa di poche yard arriva in touchdown per il 32-12 finale. Questa la cronaca dell’ultima partita stagionale dei Dolphins Ancona. Al netto di tutto tanta è la delusione per come è precipitata la partita, ma alla resa dei conti a tutti questi ragazzi che giocano per pura passione va solo rivolto un applauso ed un grazie. In particolare ai tanti giovani la cui esperienza accumulata quest’anno darà i suoi frutti definitivi nella prossima stagione ed ancor di più in quelle successive. Con la prima squadra ci si rivedrà ad inizio 2019. L’attività sportiva e di promozione del gioco del football dei GLS Dolphins Ancona invece andrà avanti con la squadra under 19, il flag football e molte altre iniziative di cui renderemo note particolarità e modalità al momento opportuno.

