Tris Anconitana a Grottammare, biancorossi volano in testa alla classifica

Doveva essere la partita del definitivo salto di qualità e così è stato. La prova di maturità che ci si aspettava è arrivata puntuale sul campo del Grottammare ed ora l'Anconitana è tutta sola in testa alla classifica. Non è stato facile vincere contro un avversario gagliardo, bravo ad andare subito in vantaggio (De Panicis) sfruttando un cattivo posizionamento della retroguardia dorica.

Poi però è arrivata d'impeto la reazione dei biancorossi, che hanno mostrato di essere squadra e sono riusciti a ribaltare il risultato con le reti di Giambuzzi, Liccardi (eurogoal da 40 metri) e Fiore. Certo, c'è ancora da registrare qualche movimento difensivo: troppe volte Battistini ha corso seri pericoli dalle sue parti con Trombetta e soci troppo molli in marcatura. Se pensiamo però all'Anconitana di inizio anno non possiamo che notare la metamorfosi dei ragazzi di Marino, che ora possono sognare in grande.