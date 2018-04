Gran Prix regionale di burraco, a Corinaldo al via la quarta edizione

CORINALDO – Ha preso il via la quarta edizione del Gran prix regionale di burraco organizzata dall’U.S. Acli Marche e dall’ASD burraco Valli Misa e Nevola con la prima tappa che ha visto la partecipazione di tanti appassionati del gioco provenienti da varie regioni del centro Italia. Il successo di partecipanti è dovuto perché ormai la manifestazione è ormai un classico ed abbina al gioco del burraco anche un progetto di valorizzazione del territorio marchigiano grazie alle visite che si svolgono la mattina del torneo.

Nella tappa di Corinaldo si sono imposti Katia Vecchioni e Moreno Marchegiani che hanno preceduto nell’ordine Antonella Vinciarelli e Lea Minelli e le coppie formate da Susanna Bucci/Assunta Peroni, Cinzia Pierfederici/Giovanni Abbruciati e Fabrizio Re/Nadia Paolucci. I premi tecnici sono andati alle coppie: Anna Pierantozzi/Venanza Frasca, Giancarlo Costantini/Arnaldo Santoni, Anna Vissani/Daniela Bordo e Giorgio Giorgi/Liviano Cesaroni.

La prossima tappa della manifestazione ci sarà domenica 15 aprile ad Ascoli Piceno presso il Circolo Tofare ed in mattinata ci sarà la possibilità di partecipare alla visita del “Museo del Beato Marcucci”. Per informazioni e per le iscrizioni alla manifestazione si possono contattare i responsabili di tappa Valerio (3271376882) oppure Carla (3389398632).