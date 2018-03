Gran Fondo Città di Ancona, conto alla rovescia per la manifestazione ciclistica

Cresce l'attesa per la IV edizione de La Gran Fondo Città di Ancona , una delle gare ciclistiche, del settore amatoriale, più partecipate del centro Italia organizzate sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana. Grazie alla oramai collaudata esperienza organizzativa della Società Ciclistica Pedale Chiaravallese in stretta collaborazione con il Comune domenica 11 marzo, dal Passetto partiranno, come gli anni scorsi, oltre 1000 ciclisti. Il ritrovo è previsto in Piazza IV Novembre dove verrà allestito l’Ancona Village un’area expo delle aziende di settore. La partenza sarà data da Viale della Vittoria mentre l’arrivo è previsto lungo la SP1 del Conero in Località Pietralacroce

Gran fondo Città di Ancona non è solo una corsa su strada ma racchiude in se una serie di eventi tra cui il GIRO DEI FORTI una pedalata ecologica in MTB all’interno della città dorica alla scoperta delle sue antiche fortezze, il convegno dibattito sul “Test di Mader e la preparazione del ciclista amatoriale” a cura del Dott. Francesco Mazzanti e altri appuntamenti

IL PROGRAMMA

SABATO 10 MARZO

14.00 - Apertura iscrizioni e ritiro pettorali (Piazza IV Novembre)

14.00 - Apertura Ancona Village (area expo)

14.00 - Ritrovo Giro dei forti in mtb (Piazza IV Novembre)

15.00 - Partenza Giro dei forti in mtb (aperta anche ai non tesserati)

16.30 - Convegno "Test di Mader ed allenamento del ciclista amatoriale" a cura del dottor Francesco

Mazzanti della Futur Medical & Sporter di Senigallia

17.00 - Arrivo Giro dei forti in mtb

19.00 - Chiusura iscrizioni

20.00 - Cena preparata dalla Friggitoria da Jessica

DOMENICA 11 MARZO

07.30 - Apertura ritiro pettorali (piazza IV Novembre)

07.30 - Apertura Ancona Village (area expo)

08.00 8.20 - Partenza alla francese

08.15 - Apertura griglie

09.00 - Partenza granfondo

10.00 - Minigranfondina Città di Ancona, gimkana promozionale per bambini dai 6 ai 12 anni tesserati e non (Piazza IV Novembre)

11.00 - Arrivo percorso mediofondo (Località Pietralacroce)

11.30 - Apertura pasta party preparato dalla Friggitoria da Jessica (Piazza IV Novembre)

12.00 - Arrivo percorso granfondo (Località Pietralacroce)

13.30 - Cerimonia di premiazione primi 5 di categoria e prime 10 società (Piazza IV Novembre)

15.00 - Chiusura Ancona Village