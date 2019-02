Gran fondo città di Ancona, il 3 marzo la V edizione: village al Del Conero

Per la gioia dei tanti appassionati, la Società Ciclistica Pedale Chiaravallese, affiliata alla FCI dal lontano 1969 e da allora impegnata nella promozione del ciclismo nel territorio, ripropone domenica prossima, 3 marzo nel capoluogo marchigiano, con la piena collaborazione dell'Amministrazione comunale di Ancona, la Gran Fondo Città di Ancona, una delle gare ciclistiche, del settore amatoriale, più partecipate del centro Italia organizzate sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana. Grazie alla oramai collaudata esperienza organizzativa della società domenica prossima nei pressi dello Stadio del Conero partiranno, come gli anni scorsi, oltre 1000 ciclisti pronti, in parte, a sfidarsi per arrivare nelle prime posizioni all'arrivo posto lungo la SP Cameranense

“Gli obiettivi della collaudata iniziativa- spiega il presidente Giulio Cardinali sono molteplici: il primo è quello della promozione turistica della città di Ancona, visto che i corridori arriveranno da varie parti d'Italia e che la Società ha lanciato da mesi, sui media e social network, l'evento. Alla promozione dell'immagine di Ancona si aggiunge certamente anche quella dei tanti caratteristici Comuni attraversati, con i due percorsi, in quanto la gran parte dei partecipanti sono più interessati a godersi la visione dei panorami, delle bellezze storiche ed architettoniche, rispetto al piazzamento finale. Poi c'è il fine, nell'organizzare questo evento amatoriale, del supporto alla attività del settore giovanile che la Pedale chiaravallese segue, da quasi mezzo secolo, con ottimi risultati. Tutto questo assicurando ai corridori la massima sicurezza, messa in atto con competenza e professionalità, dagli oltre 200 addetti agli incroci, oltre una adeguata assistenza di scorte tecniche, di moto staffette, di mezzi per i servizi sanitari con lo scopo di far arrivare, con la massima regolarità i corridori più preparati a contendersi la vittoria, ma tutti gli altri a concludere la gara e poi la festa con il piacevole incontro del “pasta party” e delle premiazioni. Grazie pertanto all'Amministrazione Comunale di Ancona per il supporto così come agli altri sponsor ed a quanti, con i vari ruoli, contribuiranno alla buona riuscita della Gran Fondo Città di Ancona”