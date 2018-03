Football: definiti prezzi, abbonamenti e nuovo calendario dei Dolphins

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

La neve che questa settimana si è abbattuta su Ancona non solo ha costretto allo spostamento della prima di campionato contro i Seamen che avrebbe dovuto svolgersi sabato 3 marzo, ma ha obbligato i ragazzi di Coach Roberto Rotelli ad una settimana quantomai particolare. Allenamenti giocoforza sospesi e tempo investito completamente a rifinire letture e interpretazioni dei vari schemi di attacco e difesa. Lo Staff dirigenziale invece è stato impegnato nel ridefinire con la Fidaf e gli stessi Seamen il nuovo calendario alla luce dello spostamento della prima di campionato, nonchè i prezzi di biglietti e abbonamenti della stagione 2018: Quest’ultima prevederà; Prezzo biglietto intero: 8€ Over 65 e Under 16: 5€ Abbonamento ordinario: 35€ Abbonamento per over65 e under16: 20€ Eventuali playoff: 8€ a partita Eventuali playoff per over65, under 16 e possessori di abbonamento: 5€ a partita. Questo invece il nuovo calendario ricordando a tutti che le partite in casa si svolgeranno tutte al campo della Pala Ovale Nelson Mandela: Domenica 11 marzo ore 14: Giaguari Torino-Dolphins Ancona Sabato 17 marzo ore 18: Dolphins Ancon-Rhinos Milano Sabato 31 marzo ore 18: Dolphins Ancona-UTA Pesaro Domenica 8 aprile ore 16: Dolphins Ancona-Seamen Milano Sabato 14 aprile ore 18: Dolphins Ancona-Lions Bergamo Domenica 22 aprile ore 15: Panthers Parma-Dolphins Ancona Sabato 5 maggio ore 18: Dolphins Ancona-Ducks Lazio Domenica 13 maggio ore 15: Guelfi Firenze-Dolphins Ancona Domenica 27 maggio ore 15: UTA Pesaro-Dolphins Ancona Domenica 3 giugno ore 16: Giants Bolzano-Dolphins Ancona E dulcis in fundo la federazione ha reso noti i nomi degli under 19 convocati per il raduno della nazionale di categoria che si terrà ad Erba il 6 e 7 aprile. Lo stage culminerà in una patita amichevole contro una rappresentativa di pari età americani. Per i Dolphins convocati Cristiano Brancaccio (running back), Kristian Giardinieri (offensive line), Matteo Moretti (linebacker) e Mattia Panti (defensive line). Nello staff presente anche il coach dei Dolphins Rotelli come allenatore della offensive line. Ufficio Stampa Dolphins Ancona

