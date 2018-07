Dolphins in campo nel ricordo dei compagni scomparsi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Giornata speciale per la famiglia GLS Dolphins Ancona quella di venerdì 20 luglio. E’ infatti in programma il quinto Dolphins Veterans Memorial, evento dedicato al ricordo di tutti quegli ex giocatori dei Dolphins scomparsi nel corso degli anni. Ad organizzare la giornata il gruppo degli ex giocatori, i Dolphins Veterans. Dalle 18,30 tre squadre si affronteranno in partite di flag football. Vecchie glorie, giocatori attuali e giovanissimi sul sempre affascinante terreno dello stadio Dorico. Un triangolare in piena regola ai cui vincitori verrà anche assegnata una coppa commemorativa. Poi, verso le 19, estrazione di biglietti dela “Lotteria dello sport” istituita sempre dai Dolphins Veterans alla presenza di un pubblico ufficiale inviato dal comune. Premi per 22 biglietti e al primo estratto nientemeno che una Citroen C1. Chiunque volesse controllare di aver vinto potrà farlo visitando la pagina facebook dei Dolphins Veterans da sabato. A fine serata giocatori e spettatori che vorranno potranno restare a cena al ristorante interno allo Stadio Dorico, ovviamente a proprie spese ma ad un prezzo concordato di 20 euro. Ufficio Stampa Dolphins Ancona