Calcio settore giovanile, 2 vittorie per il Villa Musone

Altro weekend intenso per i giovani del Villa Musone prima della pausa natalizia. Un weekend molto prolifico, con diversi risultati positivi per le nostre compagini. Partiamo dalla Juniores Regionale di mister Carlo Mandola che ottiene il secondo successo consecutivo battendo in trasferta il Portorecanati per 2-0 e mantenendo la terza piazza in solitaria. Dopo la pausa natalizia si torna in campo in un match sicuramente interessante che vedrà i villans sfidare i pari età del Montefano, staccati di una sola lunghezza in classifica generale. Secondo successo consecutivo anche per gli Allievi Provinciali di mister Giorgio Capitanelli, che si impongono nettamente in casa per 3-0 nel derby contro il Loreto. Al ritorno dalle festività natalizie anche in questo caso bella sfida in trasferta contro il Camerano, anch'esso a punteggio pieno. Infine i Giovanissimi Provinciali di mister Alfredo Camilloni non hanno potuto giocare visto il rinvio della gara contro il Cral Angelini. Si ritorna in campo nel 2018 nel derby della Val Musone contro l'Osimana.

Matteo Valeri Ufficio Stampa Asd Villa Musone