Youth Olympic Games, Giorgia Speciale consolida il primo posto

Il quarto giorno di regate agli Youth Olympic Games di Buenos Aires ha visto regatare tutte le classi presenti. Ieri doveva essere il giorno di riserva per i Techno 293 Plus ma gli organizzatori hanno deciso di farli gareggiare per recuperare le prove non effettuate nei giorni scorsi a causa del vento debole.

La giornata è iniziata con vento tra 6 e 11 nodi verso mezzogiorno, poi salito leggermente verso le 14:00 con direzione sud/sud-est. Il livello dell'acqua è stato più alto rispetto ai giorni precedenti con corrente in uscita fino alle 16:00 circa. Le prove sono state 3 per i Techno 293 Plus sia femminili che maschili, 4 per i Nacra 15 e 2 per i Kiteboard TT:R sia femminili che maschili.



Giorgia Speciale (SEF Stamura) consolida la prima posizione nei Techno 293 Plus femminili, dove grazie ai parziali di giornata di 1, 2 e 3 stacca la seconda e la terza di ben 14 lunghezze, infatti la francese Manon Pianazza e l'israeliana Naama Gazit sono entrambe appaiate a 27 punti.