Campionato Italiano Classi Olimpiche, Giorgia Speciale torna in regata

Sei campi di regata, oltre quattrocento atleti da tutta Europa e 250 imbarcazioni: questi gli ingredienti della prossima edizione del Campionato Italiano Classi Olimpiche, principale appuntamento italiano con la vela olimpica e manifestazione dalla quale ripartirà la stagione agonistica di Giorgia Speciale. Dopo il podio sfiorato a Medemblik e una lunga stagione di allenamenti tra la Calabria e il Garda, Giorgia Speciale si prepara a fare rientro sui campi di regata in una manifestazione che ogni anno richiama l’eccellenza della vela nazionale.



Le regate prenderanno il via domani, mercoledì 11 luglio, nelle acque dell’alto Garda Lombardo, con sei campi di regata che si estenderanno da Campione a Toscolano Maderno. Sabato 14, la giornata sarà dedicata alle medal race, alle quali potranno partecipare solo i migliori atleti che avranno superato le giornate di qualificazione. Giorgia Speciale regaterà nella classe Windsurf RS:X, categoria alla quale è passata quest’anno, dopo la scia di successi raccolti nelle classi giovanili: “Rispetto ad inizio stagione, quando ogni volta che scendevo in acqua con la squadra federale sentivo di avere un gap importante da colmare, oggi mi sento molto più pronta e competitiva. Riesco a stare al passo con le migliori atlete azzurre non solo con vento leggero, ma anche in condizioni di vento planante e questo mi fa affrontare le regate con molta più sicurezza. La stagione di allenamenti estivi è stata sicuramente impegnativa ma penso sia stata molto utile. Il CICO di quest’anno si preannuncia una regata molto competitiva ma anche equilibrata, ci sarà da divertirsi. Scendo in acqua provando a dare il massimo ogni giorno, speriamo di tornare a casa con un buon risultato in questa nuova Classe”. La quattro giorni di regate gardesana servirà di fatto per molti atleti come rampa di lancio verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: prepariamoci a una spettacolare settimana di vela olimpica.