C'è Giorgia in televisione, una puntata "Speciale" su Skysport24

Puntata speciale quella andata in onda l'altro giorno su Sky, non solo perché c'era ospite un'anconetana ma anche perché quell'anconetana è Giorgia Speciale: la campionessa di windsurf, prima atleta in assoluto ad essere andata a podio a tutti i 5 mondiali a cui ha partecipato. La leggenda dorica si è raccontata, ha parlato di come è nata questa sua passione e poi si è parlato del futuro e Giorgia guarda alle Olimpiadi Giovanili in Argentina il prossimo Ottobre. "È stata una bella esperienza, mi è piaciuto molto" ha scritto Giorgia Speciale postando le foto degli studi Sky sul suo Instagram.