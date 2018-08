È davvero Speciale: sesto mondiale vinto per l'atleta anconetana

Due ori per entrare nella storia. Quello di Giorgia Speciale e quello del giovane Alessandro Graciotti. I Mondiali di vela in Lettonia si chiudono dunque nel migliore dei modi con la Sef Stamura che ha ben di che gioire. Per la Speciale è il sesto mondiale vinto mentre Graciotti è il primo atleta maschileunder15 ad aver conquistato il titolo giovanile nel Techno nella storia della società dorica. Giorgia, felicissima, ha festeggiato con un bel selfie e un sorriso grande così.