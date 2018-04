Ginnastica Ritmica, da venerdì 13 aprile al via la Coppa del Mondo

PESARO – Da venerdì 13 aprile a domenica 15 aprile Pesaro torna ad essere la “capitale” della Ginnastica Ritmica Internazionale. Si terrà infatti all'Adriatic Arena la decima edizione della World Cup di Ginnastica Ritmica “Pesaro 2018”. Un legame collaudato quello tra Pesaro e la Ginnastica Ritmica Internazionale rafforzato anche dalla storica edizione dei Mondiali di Ginnastica Ritmica che si sono tenuti nella città marchigiana lo scorso settembre.

Sono 33 le nazioni partecipanti: tra queste Bulgaria, Spagna, Cina, Israele, Ucraina, Russia e, ovviamente, l'Italia. L'allenatrice e nuova direttrice tecnica nazionale Emanuela Maccarani guiderà il collaudato team di “Farfalle Azzurre” neo-vincitrici del Concorso Generale del Grand Prix di Thiais: Alessia Maurelli (classe '96, torinese di nascita, proviene dalla società “Estense Putinati” mentre la società attuale è l'Aeronautica Militare), Martina Centofanti (classe '98, romana di nascita, proviene dalla società “Ginnastica Fabriano” mentre la società attuale è l'Aeronautica Militare), Anna Basta (del 2001, bolognese, della “Polisportiva Pontevecchio”), Agnese Duranti (del 2000, spoletina, della società “La Fenice Spoleto”), Martina Santandrea (classe '99, bolognese, della società “Estense Putinati”) e la new entry Letizia Cicconcelli (classe '99, fabrianese, della società “Ginnastica Fabriano”). Sono invece 56 le ginnaste che saliranno in pedana per le competizioni individuali. Tra loro le sorelle russe, Dina e Arina Averina, grandi protagoniste ai Mondiali di settembre e le ginnaste italiane, che hanno ben figurato al Campionato iridato di Pesaro, Alexandra Agiurgiuculese (del 2001, nata in Romania, della società Asu Udinese) e Milena Baldassarri (del 2001, nata a Ravenna, della “Ginnastica Fabriano”). Come ogni anno saranno presenti delegazioni, media e pubblico provenienti da ogni parte del mondo.

Il programma: Ginnaste “individualiste” in pedana da Venerdì 13 Aprile alle 14 fino alle 19. Concludono la giornata, dalle 19.15 alle 20.20, le “squadre”. Sabato 14 Aprile di nuovo le individualiste dalle 13:30 alle 18:30 poi, dopo la cerimonia di apertura, le “squadre” dalle 19:45 alle 20:50. L'ultima giornata si aprirà invece dalle 13 alle 13:55 con le finali “individuali” agli esercizi Cerchio e Palla. Dalle 14:10 alle 14:50 le finali a “squadre” con i 5 Cerchi. Poi di nuovo le “individuali”, dalle 15:05 alle 16, per le finali agli esercizi Clavette e Nastro e, infine, dalle 16:15 alle 16:55 finali a “squadre” 3 Palle e 2 Corde. La manifestazione si chiuderà con le premiazioni e il gala di chiusura. Per assistere alla manifestazione basterà collegarsi al sito www.volare.tv, espletare le procedure di registrazione e effettuare il pagamento dell'abbonamento con carta di credito. Gli orari della diretta: Venerdì 13 Aprile dalle 19 alle 20:30, Sabato 14 Aprile dalle 19:30 alle 21 e Domenica 15 Aprile dalle 12:45 alle 17:30 più il Gala di Chiusura. L'evento verrà trasmesso in differita anche dalla Rai.

