Regionali di ginnastica, le ragazze del Cus Ancona sfiorano il podio

Fine settimana ricco di soddisfazioni per la ginnastica artistica e ritmica del Cus Ancona nelle due gare valevoli per il campionato regionale disputate a Fermo e Camerino. E proprio a Camerino Lavinia D'Onofrio, Francesca Marangi e Francesca Massettone hanno sfiorato il podio per qualche centesimo di punto piazzandosi al quarto posto nella categoria "ivello avanzato Gara quella disputata a a Camerino che ha visto anche il quinto posto categoria Livello Base base per Chiara La Riccia in coppia con Gaia Ascolani.

Sempre nella categoria L.B questa volta over settimo posto per Beatrice Gasparrini e Sara Valentini. Piazzamenti senza dubbio positivi anche per il fatto che molte di queste ragazze erano al debutto assoluto in una competizione che si è dimostrata particolarmente selettiva visto anche il valore delle avversarie incontrate in pedana. Ad accompagnare queste giovani atlete le due tecniche del Cus Ancona sezione ginnastica ritmica: Silvia Cama e Isabel De Angelis. Nello stesso fine settimana questa volta a Fermo è andato in scena il campionato di ginnastica artistica. Ludovica Matteucci ha conquistato il sesto posto, a seguire Giulia Ragnetti e Greta Panzavuota. Oltre 50 le atlete in gara con il Cus che è riuscito a ben figurare anche con le esibizioni di Alessia Zarzani, Francesca Zannini, Ferrer Noa Rancati, Franchini Martina, Asia Biagini, Isabella Lodovichetti, Greta Moschella, Noemi Tonini, Luna Ferracuti, Sofia Nucci, Maddalenba Lemme e Sara Adoul. Una trasferta in terra fermana che ha visto per quello che riguarda lo staff tecnico del Cus Ancona la presenza a bordo pedana di Ginevra Graciotti e Alice Andreucci.

Una giornata di sport per queste ragazze tutte in età compresa tra gli otto e i tredici anni ma anche un momento di aggregazione tra le famiglie molte delle quali erano presenti con parenti ed amici sia a Fermo che a Camerino.