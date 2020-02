Cus Ancona, ginnastica artistica e ritmica in pedana nel fine settimana

Il tempo dell’attesa è terminato. Nel fine settimana infatti la sezione ginnastica artistica e ritmica del Cus Ancona sarà impegnata a Castelferretti e in quel di Recanati per una serie di gare valevoli per il campionato regionale. A Castelferretti nella categoria Silver gare individuali saranno impegnate 15 ragazze suddivise nelle sezioni Lc, La, Lb. Atlete quelle del Cus Ancona che a Castelferretti verranno accompagnate da Cecilia Palmucci.

A Recanati invece per la sezione ginnastica artistica a squadre sempre nella categoria Silver il Cus Ancona sarà presente con 5 squadre: 1 Lb e 4 Lc. Ad accompagnare le atlete oltre a Nadia Baldoni responsabile dell’area tecnica del Cus Ancona sezione ginnastica saranno presenti Alice Andreucci, Veronica Papa, Alessandra Garino oltre a Giacomo Quattrini. Gara quella di Recanati che è valida per il campionato regionale.