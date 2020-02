Ginnastica artistica, il Cus Ancona parte con il piede giusto a Recanati

RECANATI - Inizia nel migliore dei modi la stagione sportiva per la ginnastica artistica del Cus Ancona che in quel di Recanati conquista una serie di piazzamenti sul podio. Gara quella disputata domenica valevole come campionato regionale. Le allieve categoria LC si sono classificate al secondo e al terzo posto. Ottimo il risultato raggiunto anche dalla squadra junior e senior categoria Lc 3 che hanno chiuso al secondo posto in classifica. Soddisfazioni che sono arrivate anche dalla squadra iunior e senior categoria Lc che ha chiuso sempre al secondo posto sfiorando il gradino più alto del podio. Gara di Recanati che ha visto anche l’esibizione della squadra allieve Lb che hanno conqiuistato il sesto posto in classifica. A commentare questo primo impegno della stagione Nadia Baldoni responsabile della sezione ginnastica del Cus Ancona: < Come prima uscita stagionale ci possiamo ritenere più che soddisfatti per come sono andate le cose. C’era tanta emozione tra le ragazze e questa è una cosa più che normale quando si affrontano queste competizioni. Il debutto è stato positivo ma c’è ancora tanto da lavorare sia nel settore della ginnastica artistica che nella ritmica che ha gareggiato in quel di Castelferretti>.