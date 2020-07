Da Jesi al gotha della ginnastica ritmica, Ginevra vola ed entra nella scuola d'Abruzzo

E’ un talento dell’anconetano e delle Marche e adesso per lei è arrivato il momento di spiccare il volo e, perché no, provare a diventare il futuro della ginnastica ritmica dell’Italia. Già perché Ginevra Giacco, classe 2009, nata e cresciuta nel vivaio dell’associazione sportiva dilettantistica Fantasy a Jesi, è entrata all’Accademia di ginnastica ritmica “Armonia d’Abruzzo di Chieti”. Non un luogo qualsiasi perché l’accademia chietina ha atleti e preparatori di altissimo livello che gareggiano nella serie A della ginnastica ritmica e per Ginevra, arrivata nella sua nuova città da circa una settimana, è pronta a dare prova di maturità.

Un riconoscimento al merito per le doti della giovane ginnasta che, fin da piccolina, ha fatto notare il suo talento, distinguendosi subito per l’eleganza, l’espressività nello stile esecutivo, ma anche per la tenacia e la forza di volontà nell’allenamento. Un risultato prestigioso per tutto il club Fantasy, guidato dal direttore sportivo Agnese Bramati. E’ stato lui in questi anni ad accompagnare Ginevra “per mano”, coinvolgendo nello staff tecnico la campionessa europea, ex ginnasta della nazionale italiana Federica Febbo, che sta seguendo tutto il settore agonistico del gruppo. Grandissima la soddisfazione per la società ed immenso l’orgoglio nel veder volare una delle loro ginnaste più belle fuori dal nido, con la prospettiva di un futuro ricco di soddisfazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Quello di Giacco diventa ora un obiettivo da conquistare per tante altre giovani e valide promesse. Ed è per noi motivo di particolare soddisfazione - come ha sottolineato la presidente Rosita Rossetti - essendo un chiaro segnale che le metodologie di gestione delle ginnaste presso il nostro centro sportivo, mette queste giovani nelle condizioni migliori per crescere. Siamo ogni giorno in palestra a lavorare e dimostrare che con impegno, passione ed entusiasmo si ottengono i risultati. Perché il talento da solo non basta. Va coltivato. Giorno per giorno. Cuore e testa. Grinta e sudore. Per continuare a volare non serve altro».