Altro stop per Gimbo Tamberi, colpa del polpaccio: forfait a Parigi

Niente Parigi per Gianmarco Tamberi. L’atleta anconetano salterà il meeting francese del 24 agosto, ultimo appuntamento della Diamond League. Colpa di un risentimento al polpaccio che ha costretto il campione di salto in alto a un breve periodo di riposo precauzionale.

Si tratta dell’ennesimo ko stagionale per "Gimbo", che a giugno aveva esordito in outdoor al Golden Gala di Roma saltando 2.28 metri e classificandosi al quarto posto. L’atleta mantiene comunque vivo l’obiettivo dei campionati del mondo di Doha in programma a fine settembre.