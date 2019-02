Tamberi show ai Campionati italiani, titolo e miglior misura europa dell'anno

Un Gianmarco Tamberi in formato deluxe quello visto venerdì sera al Palaindoor di Ancona. Durante la prima giornata dei Campionati Italiani Indoor 2019, l'atleta anconetano ha deliziato il folto pubblico presente andando a vincere il titolo con un tempo monstre. Per Gimbo un 2,32 che vale la miglior misura europea di quest'anno e seconda mondiale dietro solo al giapponese Tobe (con 2,35). Tamberi è parso in grandissima forma e dopo un piccolo tentennamento a 2,30 ha fatto impazzire i tanti tifosi che lo hanno incitato per tutta la gara.

Gimbo è entrato in gara con 2,14 facendo percorso netto fino ai 2,30. A quel punto il primo errore che però non lo ha deconcentrato. Il 2,32 è arrivato quasi naturalmente sintomo che il Tamberi sta tornando ai massimi livelli dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto lontano per tanto tempo dalle competizioni. Sul podio insieme a lui anche Andrea Lemmi, che ha chiuso con 2,14 e Giacomo Belli con 2,11.