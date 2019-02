Gianmarco Tamberi in visita alle scuole, manca poco ai Campionati Italiani al PalaIndoor

Gianmarco Tamberi, il pluripremiato atleta anconetano che scenderà in campo al Paliandoor venerdì prossimo per i campionati italiani, ha incontrato oggi gli studenti delle scuole di Ancona in collaborazione con la Amministrazione comunale. Il ricercatissimo Jimbo -accompagnato dall'assessore alle politiche Educative Tiziana Borini- ha fatto visita alle scuole degli istituti comprensivo Pinocchio Montesicuro e Cittadella Marhegrita Hack (scuole Donatello).

Accolto con grande entusiasmo da circa 450 ragazzi e dai loro docenti, ha raccontato le sue esperienze di atleta, 5 volte campione italiano, con 1 titolo europeo e 1 mondiale e non si è sottratto alle domande e alle foto con i giovanissimi, invitandoli tutti a recarsi a seguire i campionati al Palindoor e - ribadendo il suo forte legame con la città - a sostenerlo con affetto e passione. “Un incontro molto bello, quello di oggi - sottolinea l'assessore Borini- che ha coinvolto ed entusiasmato i ragazzi. Lo sport si conferma come uno strumento formidabile di crescita e di aggregazione per i giovani e, come ha ricordato Giamarco, conferisce quella forza interiore che permette di affrontare con coraggio anche le situazioni difficili della vita”.