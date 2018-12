Marconi bacchetta l’Anconitana:  «Involuzione totale, nuovi acquisti per alzare l’attenzione»

Alla fine di Gabicce Gradara – Anconitana, oltre ai rispettivi allenatori, si è presentato in sala stampa anche il presidente Stefano Marconi. Il patròn biancorosso analizza prima tre aspetti positivi: «Un risultato che mi tengo stretto, il primato e un tifo straordinario», poi quelli negativi: «Dobbiamo essere soddisfatti per aver fatto un gol con mezzo tiro in porta, c’è da spiegare il perché di questa involuzione totale nelle ultime partite. Oggi a parte i lanci lunghi non si è visto calcio. Il campionato comunque non dobbiamo vincerlo con 30 punti di distacco, ne basta uno». Il presidente ha poi annunciato movimenti di mercato: «Arriveranno altri giocatori visto il calo mentale. Giocare ad Ancona è diverso da altre piazze, chi si esprime bene altrove può venire qui e avere una scarsa tenuta mentale per la pressione che c’è. Interverremo sul mercato, servirà per alzare l’attenzione di tutti». Francesco Nocera ha analizzato il pareggio dal punto di vista tecnico: «E’ stata una brutta partita, più si va avanti e più la tensione aumenta. Serve starci con la testa, specialmente in campi non perfetti dove devi prepararti anche sotto l’aspetto agonistico». Debacle mentale? «Non è facile giocare qui e può capitare che ti blocchi, ma se i giocatori vogliono rimanere devono scrollarsi di dosso la pesantezza della maglia e dimostrare le qualità che hanno».

Il Gabicce Gradara esce a testa alta, anche perché mister Mirco Papini reclama su due decisioni arbitrali: «Ci sono state due situazioni da valutare, il rigore non dato a noi (controllo sospetto di Mercurio nell’area dell’Anconitana, ndr) e poi non so cos’abbia visto l’arbitro sul nostro gol annullato». Il tecnico però si prende volentieri il pareggio contro la capolista: «Se me l’avessero detto prima ci avrei messo la firma».