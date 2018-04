Falconara serve il poker a domicilio e torna a sorridere

Dieci minuti di fuoco. Tanto basta al Città di Falconara per regolare la Rambla a domicilio, portandosi sul 3-0, e amministrare il vantaggio. Gara di concentrazione quella delle Citizens in terra veneta. Con il risultato del PalaCertosa di Vigodarzere (Padova) che poteva essere addirittura più rotondo con Sevilla e Shai fermate dalla traversa. Ad aprire il tabellino dei marcatori ci ha pensato Pascual, puntuale sul secondo palo per appoggiare una triangolazione tra Luciani e Lidu. La catalana dice la sua, con un pregevole assista chiudere il triangolo, sul 2-0 firmato Luciani. Al 9’ è lo stesso capitano a innescare la sortita vincente di Lidu tra primo palo e portiere. Rambla pericolosa in un paio di occasioni con punizioni dalle parti di Brugnoni che, pur inoperosa per larghi tratti, si fa trovare pronta quando ce n’è bisogno.

Nella ripresa le Citizens cercano di aumentare il vantaggio. Ci prova subito Luciani, bomba sul primo palo parata da Cacciola, e ci riesce Lidu al 6’ finalizzando al meglio uno schema su punizione. Il gol della bandiera delle venete arriva in ripartenza al 16’ con Ruffato. Poco o nulla altro da segnalare in un match che per le falconaresi rappresenta il secondo risultato utile consecutivo dopo la gara pareggiata in casa domenica scorsa contro la Lazio. Prossimo impegno, domenica 8 aprile al PalaBadiali contro il fanalino di coda Città di Thiene con l’obiettivo di marcare stretto l’ultimo posto disponibile per la salvezza diretta, a 5 punti di distanza.

TABELLINO

Woman Rambla 1

Città di Falconara 4

Woman Rambla: Cacciola, Pinto, Gaigher, Borello, Marino, Carpanese, Rovea, Ruffato, Nogales, Soto. All. Lapuente.

Città di Falconara: Brugnoni, Pascual, Luciani, Marcella, Sevilla, Lidu, Shai, Giuliani, Rossi, Ferrara, Bernotti. All. Neri.

Arbitri: Botter (Venezia) e Laggia (Mestre). Crono: Piccolo (Padova).

Reri: 6'33'' pt Pascual (F), 8'54'' pt Luciani (F), 9'14'' pt e 6'14'' st Lidu (F), 16' st Ruffato (R).

Note: ammonita Marino (R).