Mister Neri ancora con le Citizens: «La voglia di riscatto sarà la nostra forza»

Un ripescaggio cercato, sperato, ottenuto. E ora, confermata la massima serie nazionale di calcio a 5 femminile, si passa a una seconda conferma: quella di Massimiliano Neri sulla panchina delle Citizens. «Dopo un'annata come quella passata, il fatto di essere stato confermato lo vedo come un grande attestato di stima nei miei confronti» commenta il mister che, con altri ruoli, è nel giro della società falconarese da una decina di anni. Di fronte ha tanto lavoro da fare in un campionato ulteriormente cresciuto. «Finora - sottolinea - il mercato è stato dominato da poche società. Quindi il divario tra queste squadre e il resto del gruppo è vistosamente aumentato. Da qui all'inizio del campionato c'è ancora tempo, ma non sarà semplice fare nuovi colpi di mercato. Poi, come ogni anno, sono sicuro che la finestra di dicembre sarà molto utilizzata per cercare di sistemare le rose». Lui in panca, il capitano Sofia Luciani in campo. Due pilastri dai quali ripartire. Con un retroscena da brividi per i tifosi.

«Sofia ha dato la sua disponibilità a restare, indipendentemente dalla categoria, il giorno stesso della sconfitta ai playout contro il Real Grisignano – racconta Neri - È stato un grande segnale per la società. La sua conferma è fondamentale. Lo scorso campionato? Salvo, di buono, il periodo nel quale abbiamo espresso un buon futsal. In quelle giornate di campionato ci sembrava di poter scalare la classifica, invece poi la squadra si è come bloccata e tutto è diventato più difficile. Cosa butto? Sicuramente tutte le problematiche al di fuori del campo che ci hanno continuamente ostacolato nel nostro lavoro». Idee chiare, concretezza e l'esperienza giusta per capire che occorre restare concentrati e non dare nulla per scontato. Nel frattempo la società continua a lavorare sul mercato per allestire la rosa. Neri non ne parla. «Penso solo a quando inizieremo a sudare in mezzo al campo. Sono sicuro che la voglia di riscatto sarà uno dei nostri punti di forza» conclude.