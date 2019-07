Il Città di Falconara blinda la porta: dal Kick Off arriva Angelica Dibiase

La strada tra Milano e Falconara è davvero trafficata. Soprattutto in direzione sud sulla quale sta viaggiando Angelica Dibiase, ultimo arrivo tra le fila del Città di Falconara. Portiere, 27 anni, come Guti e Nona arriva da quel Kick Off che proprio contro le Citizens ha dovuto faticare non poco per passare il turno ai quarti playoff. E chissà se nella scelta finale non abbia influito anche il PalaBadiali pieno di gente entusiasta per incitare le azzurre cittadine? “Da avversaria sono rimasta sempre stupita dal caloroso pubblico trovato a Falconara, spero di trovare sempre più gente pronta a sostenerci” le sue prime parole dopo il sì alle avances della società di via dello Stadio. Il gm Lorenzo Mondini si sta davvero dando da fare.

E per blindare la porta ecco, dunque, arrivare una giocatrice forte ed esperta tra le falchette. Oltre che con il Kick Off, Dibiase ha giocato anche nell’Olimpus e nell’Ita Salandra. “Sono molto contenta di far parte del città di Falconara, la scelta migliore che potessi fare. Mi aspetto un anno ricco di emozioni con uno staff e delle giocatrici di livello. Proverò a dare il massimo per ricambiare la fiducia data dalla società” conclude Dibiase.