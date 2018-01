Al PalaBadiali scende in campo il futsal femminile e vince la solidarietà

Falconara e Chiaravalle in campo ma a vincere è la solidarietà. L'iniziativa di ieri pomeriggio, domenica 7 gennaio, al PalaBadiali è riuscita ad attirare pubblico e offerte che sono state donate in beneficenza all'associazione Ylenia Morsucci, onlus che dal 2009 si occupa di sostenere progetti sulla sanità e sulla disabilità. Senza i ritmi serrati di una gara di campionato, pur con il divario dovuto alle differenti categorie (Falconara in Serie A, Chiaravalle in A2) le squadre hanno fatto vedere un bel match di futsal e contribuito a fare del bene. Alla fine premi – identici – per entrambe le formazioni e una targa ricordo donata dalle due società a Maurizio Morsucci, presidente dell'associazione. Per la cronaca, la partita l'ha vinta il Città di Falconara. Corin Pascual è in panchina in sostituzione di mister Massimiliano Neri. Si è ripresa dall'infortunio, domenica 14 sarà in campo al PalaBadiali contro il Kick Off Milano ma ieri era meglio non affrettare il rientro.

Fischio d'inizio e subito al 4' la brasiliana Shai, su passaggio di Luciani e velo di Lidu, porta in vantaggio le sue. Risponde all'11' Diaz che anticipa l'uscita di Brugnoni ma 2' più tardi Luciani si fa tutto il campo palla al piede e batte Radu. Nella ripresa c'è spazio per tutte. Brugnoni risolve alla grande su Rubal e Fattori e poi lascia il posto a Bernotti. Capitan Luciani al 4' ruba palla a un'avversaria, arriva sul fondo e mette in mezzo dove Marcella si fa trovare pronta all'appuntamento con il gol. Al 14' sugli sviluppi di una punizione Caciorgna sigla il 3-2. Lidu chiama agli straordinari Fakaros, subentrata in porta a Radu, e Bernotti chiude ottimamente sulla conclusione di Diaz. Arrotonda il risultato Luciani nel finale con un missile all'incrocio. Finisce 4-2 ma la soddisfazione più grande è la consapevolezza di aver potuto contribuire a una giusta causa.

TABELLINO

Città di Falconara 4

FiberPasta Chiaravalle 2

Città di Falconara: Brugnoni, Sevilla, Luciani, Shai, Lidu; Bernotti, Rossi, Ferrara, Marcella, Veroni, Scaloni, Mesi. All. Pascual.

FiberPasta Chiaravalle: Radu, Diaz, Rubal, Catena, Caciorgna; Fakaros, Ferroni, Fabbri, Fattori, Renier, Brutti, Fakaros. All. Molinelli.

Reti: 4' pt Shai (F), 11' pt Diaz (C), 13' pt Luciani (F); 4' st Marcella (F), 14' st Caciorgna (C), 30' st Luciani (F).