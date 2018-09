Questo è tutto un altro mondo, la natura di Frasassi chiama scalatori da tutta Italia

Dal 7 al 9 di settembre torna l’appuntamento con il festival dedicato all’arrampicata e agli sport outdoor che infiamma il Centro Italia, celebre ormai a livello nazionale e non solo. La casa del Festival si sposta, quest’anno sarà il Comune di Serra San Quirico ad ospitare il Village diventando il centro pulsante delle attività e delle iniziative sportive nell’arco della tre giorni. Il Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, polmone verde situato nel cuore delle Marche, rimane nondimeno il vero protagonista del Frasassi Climbing Festival. Tutto ruota attorno alle sue unicità: scorci mozzafiato, aspre pareti calcaree, ripide gole, fitti boschi, tenaci corsi d’acqua che creano complessi sistemi di grotte, natura a tratti ancora selvaggia. Mondi differenti, quasi alieni, che si avvicendano ad ogni passo, ad ogni sguardo. Un alone di magia ha avvolto questi luoghi, qualcosa di soprannaturale sta accadendo, sembra di stare su un altro mondo. Il tema scelto per il 2018 sarà proprio questo: Tutto una altro mondo. Ogni verità verrà messa in discussione, cose mai viste accadranno. Venerdì 7 settembre, nella giornata di apertura del Festival, verrà svelata una grande novità: una nuova falesia, un nuovo sito d’arrampicata, per caratteristiche e tipologia un qualcosa di mai visto a queste latitudini. A tutti gli iscritti verrà rilasciata una mappa per raggiungere questo mondo sconosciuto ed incantato.

Attività e discipline

Nell’arco dei tre giorni tutti gli amanti delle discipline legate all’outdoor saranno appagati. L’arrampicata rimane l’attività di riferimento. Oltre alla nuova falesia, tutta da esplorare, viene confermato il Frasassi Challenge, rivisitazione della classica maratona di arrampicata, gestita in collaborazione con l’App Vertical Life. Tutti, non solo i più forti, potranno tornare a casa soddisfatti e con le tasche piene. Basterà solamente scalare. Le mura medievali del borgo di Serra San Quirico saranno teatro dell’immancabile Street Boulder con il Contest, la versione urbana dell’arrampicata, di sabato 8. Domenica 9 sarà invece dato spazio ai giovani per la prova del campionato italiano giovanile boulder FASI organizzata dalla Palestra Natural Center con la quale si aprirà ufficialmente il calendario agonistico della regione Marche. Inoltre le strutture di arrampicata saranno a disposizione dei presenti per tutto l’arco della manifestazione ospitando anche numerosi giochi promozionali.

Riconfermato anche il Frasassi Warrior, uno dei successi della scorsa edizione: un percorso in stile Ninja Warrior caratterizzato da prese aeree da completare nel più breve tempo possibile. Tornano al Frasassi Climbing Festival i funamboli della slackline che si esibiranno nel Village nella versione più acrobatica di questa disciplina: la Trickline. Sempre più ricco il programma relativo alle uscite speleologiche ed escursionistiche. Tutti i giorni verranno proposte uscite in grotta e percorsi trekking adatti ad ogni esigenza, età e preparazione. Sabato e domenica proposte ed itinerari anche per gli amanti della Mountain Bike. Non finisce qui. Le sessioni di yoga mattutino aiuteranno ad iniziare le giornate con la giusta carica, arrivando al tramonto ancora energici e pronti a godersi le serate del Village fra cerimonia di apertura (Venerdì 7 alle 19), concerti, presentazioni, sfide alla sbarra con Zlagboard.e musica firmata Climbing Radio. Anche in questa edizione si alterneranno sul palco del Festival grandi personalità del mondo verticale e giovani talenti emergenti.