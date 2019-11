Dolphins Ancona, l'Under 16 ad una vittoria dai playoff

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Un vittoria per concretizzare i sogni. Una W per trasformarli in realtà. L’under 16 dei GLS Dolphins Ancona è ad un passo dalla post season. L’obiettivo, impensabile per i più ad inizio stagione, potrà essere raggiunto sabato sera quando l’ardita banda di coach Pippi Moscatelli ospiterà al Nelson Mandela gli Hogs Reggio Emilia. I Dolphins dovranno vincere la partita che avrà inizio alle 20,30 e nel contempo sperare che nel pomeriggio, alle ore 14, i Guelfi Firenze sconfiggano le Aquile Ferrara. Altrimenti, tutto sarà rimandato allo scontro diretto di domenica prossima in casa dei Duchi. Insomma, non proprio facile come tutto appare e come molti raccontano. Combinazioni, numeri e calcoli per la classifica che non debbono influenzare i ragazzi in campo e che abbiamo riportato in attacco del pezzo solo per offrire un servizio di cronaca. E’ della stessa opinione l’head coach Pippi Moscatelli: «Fin qui abbiamo fatto un buon cammino. Ma non abbiamo ancora ottenuto nulla e non abbiamo raggiunto nulla. Pertanto testa bassa e lavorare. Occorre pensare a come battere gli Hogs senza farci influenzare dal risultato di Guelfi-Aquile. Qualunque esso sia. Dobbiamo riuscirci senza se e senza ma». Gli esperti ci danno tutti per favoriti «Lo so e capisco. Noi stiamo andando bene. Loro han perso in casa con Massa ed hanno avuto dei cambi significativi a livello di coaching staff. Ma non cambia nulla. L’avversario va affrontato con rispetto, concentrazione e al massimo dell’intensità. Nessuno verrà qui a regalarci nulla. Piedi per terra, trasformiamo l’entusiasmo in grinta sportiva da esprimere in campo. Per vincere ed evitare infortuni e brutte sorprese di ogni genere e tipo. Non accetto distrazioni o facilonerie di sorta da nessuno dei miei». La squadra come sta? «Facciamo gli scongiuri ma stiamo bene. Abbiamo recuperato tutti e ci presenteremo compatti al Mandela». Insomma è dura però contenere l’entusiasmo «Sento e leggo decine e decine di complimenti. A me, agli altri allenatori ed ai ragazzi. Questo da parte degli stessi genitori e di tutti gli altri. Ringrazio e fa piacere. Ma ribadisco. Restiamo con i piedi per terra. Sino ad oggi abbiamo fatto bene ma non abbiamo ancora raggiunto nulla. Vincere è piacevole, fa bene, da convinzione e morale. Pertanto un passo alla volta e si vedrà dove riusciremo ad arrivare. Per ora, ancora, testa bassa e concentrazione». La partita sarà trasmessa nel canale Fidaf Tv di youtube al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=GIvfyCXy-XQ Si ricorda inoltre che alle 16, sempre al Mandela, la under 19 ospiterà i Ravens Imola ed il link per vedere la partita sarà il seguente: https://www.youtube.com/watch?v=sJP9l8gkohQ Al campo, prima dopo e durante gli incontri, l’inimitabile musica mixata dal “DJ W” Walter Burattini. (FOTO GERMANO CAPPONI) Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona) GLS Dolphins Ancona

