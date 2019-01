Il fioretto sempre d'oro: Serena Rossini fa sua la tappa di Coppa del Mondo

Dodici mesi dopo, Serena Rossini si ripete e torna sul primo gradino del podio al termine della gara di fioretto femminile della tappa di Udine del circuito di Coppa del Mondo under20. La fiorettista anconatena delle Fiamme Gialle proprio in terra friulana, il 6 gennaio dello scorso anno, aveva ottenuto la sua ultima vittoria in Coppa del Mondo Giovani. A distanza di un anno, nella gara di casa, torna a brillare il suo talento e a far risuonare l'inno di Mameli al termine della finale vinta contro la russa Petrova.

L'anconetana ha superato la rivale per 15-6 dopo aver avuto ragione dell'altra quotata russa Semenova ai quarti e di Amita Berthier, portacolori di Singapore, in semifinale. Prossima tappa della Coppa del Mondo U20 fra due settimane a Zagabria.