Fins Up, il primo camp dedicato al football

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

L’indissolubile legame tra i GLS Dolphins Ancona e i giovani sarà ancora più saldo e innovativo da settembre. Nascerà infatti Fins Up. Pinne in alto. Il primo camp dedicato ai ragazzi nati tra il 2000 e 2008. Il 5-6-7-8 settembre nel casolare di Via Selva, 3 a Montemarciano i partecipanti vivranno una quattro giorni di full immersion tra football, pianeta Dolphins e sport in generale. Fins Up, prevederà la presenza di Roberto Rotelli, direttore tecnico dei GLS Dolphins Ancona ed head coach della prima squadra, Rik Parker, supervisore di tutte le rappresentative Dolphins, Andrea Polenta, head coach della under 19 e Pierluigi “Pippi” Moscatelli head coach della under 16. In più, molti loro collaboratori e assistenti dei Dolphins, staff compreso saran pronti a seguire e vigilare sui ragazzi. L’attività prevederà allenamenti in campo e spiaggia, rapido apprendimento di fondamentali tecnici di ogni ruolo nonché tattici grazie al LIM. Un particolare accento verrà posto sul concetto di fare squadra (team building), la presenza di un nutrizionista garantirà consigli ed un nuovo modo di vedere l’alimentazione nel periodo adolescenziale, infine musica giochi e divertimento. Gli spostamenti di andata e ritorno dal casolare verso campo, spiaggia eccetera saranno garantiti da un bus. Sabato sera special event: cena tunisina. Domenica, al termine di Fins Up, consegna attestati di presenza e passaggio corso a tutti i presenti. Costo del camp 60 euro comprensivo di gadget, magliette e materiale didattico. E’ richiesta la prenotazione. Le liste si chiuderanno il 27 agosto. Affrettarsi perché i posti sono limitati e le adesioni già non sono poche. «Dopo decine di iniziative tutte e di successo –spiega Roberto Rotelli- i Dolphins offrono questa ennesima possibilità di far conoscere ed apprendere il football ai giovani, che sono linfa vitale per la squadra del futuro. Sono certo saranno parecchie le adesioni che arriveranno da chi è curioso e non ha mai giocato e cerca uno sport alternativo ai soliti, così come da chi è già in under 19 e under 16. Ragazzi che avranno già capito che per loro questo camp varrà come ritiro pre-campionato». Per informazioni: telefono: 348.8605050 email: dolphinsancona@fidaf.org internet: www.dolphins.it Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona)

Gallery