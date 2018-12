Lardini Filottrano, promozioni sotto l’albero per la gara con Monza

Tempo di Natale e di “promozioni sotto l’albero” per la Lardini Volley. In occasione della gara di domenica 23 dicembre (ore 17:00) al PalaBaldinelli di Osimo contro il Saugella Team Monza della vice campionessa del mondo Serena Ortolani, la società filottranese ha attivato alcune iniziative per condividere lo spettacolo della Samsung Volley Cup di serie A1 femminile.

PROMOZIONE TESSERATI FIPAV. La Lardini Volley ha riservato ai tesserati Fipav delle società del Comitato Territoriale di Ancona una speciale promozione che prevede l’ingresso gratuito per gli under 16 e al costo di 6 euro per tutti gli altri tesserati. Ogni Società può aderire all’iniziativa inviando una mail a marketing@pallavolofilottrano.it, specificando il nome della società e il numero di partecipanti (sia quelli con biglietto omaggio, sia quelli con biglietto a pagamento). Il ritiro dei biglietti e il relativo pagamento potranno essere effettuati il giorno del match alla biglietteria del PalaBaldinelli. Le squadre che verranno con la divisa societaria saranno salutate dallo speaker durante la gara.

PORTA UN AMICO. Tutti i possessori dell’abbonamento intero 2018/2019 potranno far assistere gratuitamente ad un amico o ad un parente la gara tra Lardini e Saugella. Il biglietto omaggio potrà essere richiesto direttamente domenica alla biglietteria del PalaBaldinelli.

AREA BIMBI E… BABBO NATALE. Ci sarà anche… Babbo Natale ad allietare il pomeriggio dei bambini nello spazio giochi del palasport a loro dedicato, coordinato dalle animatrici dell’associazione filottranese “Gioia di Vivere”. A tutti i piccoli tifosi Babbo Natale consegnerà anche un piccolo pensiero.

CALENDARIO 2019. Domenica agli ingressi del palasport sarà disponibile al costo di 5 € il calendario 2019 della Pallavolo Filottrano. Si tratta della 17ª edizione di un prezioso strumento che accomuna i dodici mesi del nuovo anno con i nomi e i volti di tutti i protagonisti, grandi e piccoli, del club, dalla squadra di A1 ai gruppi mini e micro volley. Il calendario è disponibile anche nella sede societaria del Sette Colli, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:30 alle ore 19:30.

PREVENDITA. E’ attiva la prevendita dei biglietti, acquistabili sul circuito Liveticket, sia online (all’indirizzo dedicato www.liveticket.it/lardinifilottrano), sia nei LiveticketPoint. Il prezzo dei biglietti è di 10 euro quello intero (valido per tutti i settori del palasport) e 6 euro quello ridotto (riservato a over 70 e under 14, ingresso gratuito per i bambini che non hanno compiuto i 6 anni), costo a cui va aggiunto 1 euro di diritto di prevendita.

LIVETICKET POINT. In provincia di Ancona i biglietti delle partite della Lardini Filottrano sono acquistabili da: Tabaccheria Caterina, via Giacomo Leopardi 9, Filottrano; Primavisione, via Cristoforo Colombo 19, Osimo; Pro Loco “Feliz Civitas Lauretana”, corso Traiano Boccalini 2, Loreto; Edicola Corradi Claudia, via Luigi Ruggeri 2A, Ancona; Edicola Stazione, viale Pietro Bonòpera 48/1, Senigallia; Tabaccheria n° 69, via delle Fontanelle 52, Fabriano; Tabaccheria ELY90, via Bruno Buozzi 21h, Sassoferrato.