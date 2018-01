Calcio Promozione, Corneli segna e la squadra gestisce: Filottranese batte il Senigallia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Nessuna inversione di marcia per la Filottranese che apre il nuovo anno nella stessa maniera con cui aveva chiuso quello appena passato. Presa ben salda sul primo posto della classifica di girone, la compagine di mister Giuliodori non ha intenzione di farsi soffiare il titolo di capolista e torna in campo dopo la pausa natalizia con la grinta necessaria a sconfiggere una delle iniziali favorite del campionato. Al "San Giobbe" i padroni di casa incontrano l’FC Vigor Senigallia, una squadra ben attrezzata e con buone possibilità di gioco in attacco. Dopo una primissima fase di studio reciproco in cui gli avversari si affrontano in maniera piuttosto equilibrata, arriva la svolta siglata da Corneli che ruba la palla sulla ripartenza e riesce ad infilare un tiro in diagonale che sorprende il portiere ospite. Forti del vantaggio, i bianco rossi dirigono il gioco per quasi tutto il primo tempo, sfiorando il raddoppio grazie a una buona giocata di Duranti. All’avvio della ripresa è invece Senigallia a creare occasioni propizie. D’Errico si avvicina pericolosamente alla traversa filottranese ma Sollitto riesce a deviare. La squadra ospite non lascia nulla di intentato e prova a tenere il passo spingendo in avanti con Pesaresi, Alessandroni e Curzi, ma non riesce a recuperare il terreno perduto. La Filottranese nel frattempo prende il largo e lascia che la seconda parte del match scivoli via senza grandi sussulti. «Sono molto soddisfatto del risultato dell’incontro – commenta mister Giuliodori – sapevamo di dover affrontare una sfida difficile contro un’ottima squadra. Siamo stati bravi a guadagnare il vantaggio iniziale e a giocare molto sulle ripartenze. Abbiamo faticato in alcuni frangenti ma nonostante i venti giorni di pausa abbiamo ripreso nel migliore dei modi. Da parte mia – ha concluso il tc – va un plauso a tutti i ragazzi».

I tabellini

FILOTTRANESE - FC VIGOR SENIGALLIA 1-0 (1-0 pt)

U.S. FILOTTRANESE: Sollitto, Severini, Carnevali, Carboni, Meschini Mirco, Santinelli, Romanski (75’ Coppari), Cercaci (70’ Pancaldi), Duranti (90’ Fiordoliva), Corneli, Capomagi. A disposizione: Giaché, Ceci Jacopo, Pittura, Settembrini. Allenatore: Marco Giuliodori

FC VIGOR SENIGALLIA: Minardi, Gregorini, Cuomo (46’ Giobellina), Marini (90’ Lossi), Curzi, Magi Galozzi, Pesaresi Alessandro (46’ Alessandroni), Pallavicini, Pesaresi Denis, D’Errico, Govini. A disposizione: Morbidelli, Rosi, Giantomassi, Carboni. Allenatore: Stefano Goldoni Arbitro: Maria Teresa Travascio (Moliterno) Marcatori: Corneli (10’) Note. Ammonizioni: Duranti (30’), Pesaresi Alessandro (35’), D’Errico (53’) Lucia Principi Ufficio Stampa Us Filottranese