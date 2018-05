Calcio Promozione, la Filottranese esce sconfitta da Senigallia ma agguanta i play-off

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

La Filottranese esce sconfitta da Senigallia ma conquista i play-off. I biancorossi vengono battuti per 2-0 in casa della Fc Vigor Senigallia confermando il trend negativo di questa stagione al "Bianchelli", due match due sconfitte, anche se il risultato negativo permette ugualmente di accedere ai play-off. Infatti, in virtù della classifica avulsa, con l'arrivo a pari punti tra la Nese ed il Valfoglia, attualmente sesto a quota 45 punti, verrebbe premiata la squadra biancorossa. Un traguardo pertanto importante per la società, considerando che la Filottranese è neopromossa in Promozione, che ripaga degli sforzi e del lavoro di tutta questa annata. Gli ultimi 90 minuti, con la sfida interna contro il Camerino, serviranno per definire il piazzamento dei ragazzi di mister Marco Giuliodori nella griglia play-off. I biancorossi, che perdono per infortunio il capitano Mirco Meschini nei primi minuti di gioco, partono bene e si presentano dalle parti di Minardi: prima in ripartenza con Coppari, che cerca la conclusione personale senza fortuna, poi è la volta di Corneli trovare il tiro dall'altezza del dischetto del rigore senza centrare la porta. I locali piazzano un uno-due micidiale in cinque minuti intorno alla mezz'ora. Prima tocca a Denis Pesaresi, che trova un eurogol dai 20 metri, poi Alessandroni su azione di calcio d'angolo è bravo a farsi trovare libero sul secondo palo e a ribattere in rete. Nella ripresa i padroni di casa chiudono bene tutti gli spazi concedendo poco alla Nese, che prova qualche sortita offensiva senza successo. Finisce alla fine 2-0 per la Fc Vigor Senigallia. ''Sono amareggiato per la sconfitta - commenta mister Giuliodori - perchè abbiamo sbagliato l'approccio alla gara, specialmente nel primo tempo, e questo è il rammarico maggiore perchè la sconfitta ne è la diretta conseguenza. Nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione che però non è bastata a riaprire la sfida, perchè i padroni di casa hanno difeso bene. Parlando più in generale del nostro accesso ai play-off possiamo dire che è un risultato straordinario: abbiamo disputato un campionato di vertice per tutta la stagione ed è quindi un'annata molto positiva. Sabato con il Camerino sarà importante per ottenere la migliore posizione nei play-off."

I tabellini

FC VIGOR SENIGALLIA - FILOTTRANESE 2-0 (2-0 pt) FC VIGOR SENIGALLIA: Minaldi, Roberto (83' Gregorini), Giobellina, Marini, Magigalluzzi, Rosi, Pesaresi A., Siena (86' Giudici), Pesaresi D. (92' Rossi), D'Errico (62' Giantomasi), Alessandroni (90' Carboni) A disp. Morbidelli, Cuomo All.Goldoni FILOTTRANESE: Sollitto, Severini, Carnevali (75' Meschini Mich.), Carboni, Meschini Mir. (13' Pancaldi), Santinelli, Cercaci (45' st Romansky), Corneli, Duranti, Coppari (80' Moretti), Capomagi (55' Grassi) A disp. Giachè, Generi All. Giuliodori Reti: 30' Pesaresi D., 35' Alessandroni Arbitro: Biagini di Pesaro Note: Ammoniti Siena, Pesaresi A.

Matteo Valeri Ufficio Stampa Us Filottranese