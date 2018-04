Calcio Promozione, la Filottranese in versione super sbanca il Monaldi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

La Filottranese ferma la capolista e si rilancia per la corsa play-off. I biancorossi si impongono per 3-0 al "Monaldi", dove la scorsa stagione venne conquistata la Coppa Marche, e mettono ko il Portorecanati reduce da quattro successi consecutivi. Una vittoria meritata quella per i ragazzi di mister Marco Giuliodori, bravi a lottare per portare a casa un risultato rotondo. Pronti via e la Nese passa in vantaggio: punizione dal limite dello specialista Coppari che batte Santarelli con una precisa parabola. Lo svantaggio carica gli arancioni che però non riescono ad essere particolarmente incisivi: unica azione di nota al 17' quando Leonardi arriva davanti a Sollito ma calcia addosso al portiere. Nella ripresa i padroni di casa aumentano il forcing per cercare il pareggio. Sollitto è reattivo sulla conclusione di Mattia Santoni, mentre Carnevali è provvidenziale sul siluro di Patrignani. Al 67' però i locali avrebbero l'occasione per il pari, sul calcio di rigore fischiato per il tocco di mano in area biancorossa di Coppari. Si presenta dal dischetto Pantone ma l'estremo difensore della Nese è superlativo e respinge. Sulla ripartenza il neo entrato Moretti torna al gol dopo il lungo infortunio e sigla il raddoppio. A chiudere i conti ci pensa Grassi che cala il tris. "Una vittoria di prestigio - commenta mister Marco Giuliodori - perchè arrivata contro la capolista che ci permette di rimanere in piena zona play-off. La Nese in questo campionato è imprevedibile, come lo ha confermato oggi. In questa seconda parte di stagione ci è mancato un pò di equilibrio però sono contento del risultato odierno e del fatto che siamo riusciti a concretizzare le occasioni da rete create".

I tabellini

PORTORECANATI - FILOTTRANESE 0-3 (0-1 pt) PORTORECANATI: Santarelli, Cento, Santoni Mic., Camilletti, Garcia P. (85’ Mandolini), Patrignani (56’ Malaccari), Leonardi, Garcia M., Santoni Matt. (88’ Stefanellii), Gasparini E., Pantone (70’Filippetti). All. Possanzini FILOTTRANESE: Sollitto, Pancaldi, Carnevali, Carboni, Severini, Santinelli, Cercaci (59’ Moretti), Corneli, Duranti (77’ Meschini), Coppari (88’ Fiordoliva), Capomagi (70' Grassi). All. Giuliodori. Arbitro: Paradisi di Pesaro Reti: 15’ Coppari, 71’ Moretti, 82’Grassi. Matteo Valeri Ufficio Stampa Us Filottranese