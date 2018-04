Calcio, per la Filottranese una Pasqua amara: vince Marzocca

La Filottranese incappa in una sconfitta. I ragazzi di mister Marco Giuliodori vengono battuti in trasferta per 2-1 dall'Olimpia Marzocca. Uno stop immeritato per quello che hanno fatto vedere in campo i biancorossi che un pò per sfortuna, un pò per imprecisione, non sono riusciti a concretizzare la mole di gioco prodotta. Un peccato vista la prestazione, anche se adesso bisogna guardare subito alla prossima partita. Primi venti minuti di marca biancorossa ma la Nese sbatte contro un Nucci in serata di grazia che le nega la gioia del gol. Sulla prima disattenzione i locali passano in vantaggio al 40' con Pianelli. Nonostante lo svantaggio i ragazzi di mister Marco Giuliodori tornano in campo con il giusto piglio, tuttavia i padroni di casa pervengono al raddoppio con un rigore, dubbio, realizzato da Montanari al 55'.

La partita si fa in salita per i biancorossi ma all'80' il tap-in di Michele Meschini riapre i giochi. Nonostante il forcing finale, con alcune occasioni fallite ed un rigore non concesso a favore della Nese, il risultato non cambia e si torna a casa a mani vuote. "Per quello che si è visto in campo è stata una sconfitta immeritata - commenta mister Marco Giuliodori - Abbiamo sempre avuto in mano il pallino del gioco sia nel primo che nel secondo tempo, purtroppo siamo stati puniti alla nostra prima disattenzione. Poi il 2-0 ha messo la gara tutta in salita e purtroppo non siamo riusciti a pareggiarla. Siamo stati poco precisi sotto porta e potevamo fare meglio in alcune occasioni, anche se abbiamo subito due reti quindi qualcosa dietro non ha funzionato. Peccato, perchè perdere così dispiace".

OLIMPIA MARZOCCA - FILOTTRANESE 2-1 (1-0 pt) OL. MARZOCCA: Nucci, Asoli, Canapini, Tomba, Montanari, Nacciarriti (90' Santarelli), Pigini, Costantini, Mandolini (90' Binetti), Pianelli (85' Fizzardi), Torrè (91' Fattorini) A disp. Marin, Stefanaku, Irfin All. Giuliani FILOTTRANESE: Sollitto, Severini, Carnevali, Carboni, Meschini Mirco, Santinelli, Romansky (86' Loshaj), Cercaci (77' Pancaldi), Duranti, Meschini Michele, Capomagi (55' Settembrini) A disp. Giachè, Fiordoliva, Generi, Coppari All. Giuliodori Arbitro: Roganidi Macerata Reti: 40' Pianelli, 55' Montanari (rig), 80' Meschini Michele Note: Ammoniti Costantini, Carboni, Carnevali Matteo Valeri Ufficio Stampa Us Filottranese