Calcio Promozione, la Filottranese pareggia nel derby contro la Passatempese

Filottranese e Passatempese si dividono la posta in palio. Al "San Giobbe" finisce 1-1 tra le due compagini ma i biancorossi recriminano per non esser riusciti a concretizzare le occasioni da gol create. Il pareggio allunga il digiuno di successi della Nese, che rimane ancora ancorata al treno play-off. Mister Giuliodori deve rinunciare a Romansky e all'ultimo anche a Duranti. Primo squillo dei locali dopo due minuti di gioco con un fendente di Coppari a fil di palo. Al 18' Santinelli di nuovo dalla distanza prova la conclusione e chiama Moscoloni all'intervento in tuffo. Alla mezz'ora tocca a Magi provare il tiro da fuori area bloccato senza problemi da Sollitto. I ragazzi di mister Giuliodori tengono in mano il pallino del gioco senza riuscire a sfondare la retroguardia gialloblu, mentre la compagini di mister Strappini prova a ripartire in contropiede senza troppo successoFinale di primo tempo in crescendo per i biancorossi: Mirco Meschini sfiora la rete al 46' da fuori area ma ancora una volta l'estremo difensore ospite risponde presente. Ad avvio ripresa i locali sbloccano il punteggio: minuto 49, traversone dalla destra raccolto da Coppari che da due passi insacca in rete. Il gol galvanizza la Nese che sfiora il raddoppio al 58' quando Coppari tenta la conclusione in area, Moscoloni non e' impeccabile e la palla carambola su Cercaci anticipato all'ultimo da Iannaci. I gialloblu ci provano con alcuni calci piazzati a creare scompiglio in area biancorossa, senza fortuna. Al 70' ancora la Nese pericolosa con Cercaci che chiama l'estremo difensore ospite ad una super parata. I galletti trovano il pareggio al minuto 81: errore della difesa biancorossa, Sollitto è provvidenziale su Borgognoni ma non può nulla sul tap-in di Staffolani. Nel finale i biancorossi tentano di trovare il nuovo vantaggio con alcune sortite offensive, e protestano per un tocco di mano in area gialloblu, ma il risultato non cambia e finisce 1-1. "Abbiamo disputato un buon primo tempo - commenta il presidente Giorgio Baleani - poi siamo un pò calati nella ripresa ma abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco. Purtroppo abbiamo subito gol su una nostra disattenzione e rimane un pò l'amaro in bocca per il risultato. Comunque la squadra è stata propositiva e sono convinto che torneremo presto alla vittoria".

I tabellini

FILOTTRANESE - PASSATEMPESE 1-1 (0-0 pt) FILOTTRANESE: Sollitto, Severini, Carnevali, Pancaldi, Meschini Mir., Santinelli, Corneli, Cercaci, Meschini Mic., Coppari, Capomagi (76' Grassi) A disp. Giache', Fiordoliva, Loshaj, Generi, Settembrini, Nitrati All. Giuliodori PASSATEMPESE: Moscoloni, Di Chiara, Zoli (71' Ghergo), Iannaci, Mandolini, Mezzanotte, Magi, Borgognoni, Staffolani (92' Graciotti), Maraschio (56' Stortoni), Madonna (80' Busilacchi) A disp. Frelli, Censori, Concettoni All. Strappini Arbitro: Bottin di Ancona Reti: 49' Coppari, 81' Staffolani Note: Ammoniti Coppari, Iannaci, Carnevali, Corneli

Matteo Valeri Ufficio Stampa Us Filottranese