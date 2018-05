L'addio a Buffon e la festa scudetto, lacrime e gioia allo Stadium: c'è anche il Club Ancona

Festa scudetto con vittoria quella di oggi allo Juventus Stadium, dove i bianconeri di Allegri hanno vinto 2 a 1 contro il Verona. Ma è un risultato che non conta per tutta una serie di motivi che sanno bene i tifosi juventini. Non c’è solo il fatto che il risultato di oggi non avrebbe spostato nulla rispetto al campionato già vinto la scorsa settimana. Ma anche perché era il giorno più difficile: l’ultimo in cui l’erba verde di Torino avrebbe sentito il passo leggendario del numero 1 Gigi Buffon che oggi, tra lacrime e standing ovation, ha detto addio alla Juve.

Una giornata memorabile a cui non potevano non partecipare anche i tifosi juventini di Ancona, partiti oggi per arrivare al doppio appuntamento. Sono i supporters dello Juventus Official Club Ancona, presenti con sciarpe e maglie per festeggiare il 34° scudetto e per salutare il capitano.