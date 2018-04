Palaindoor, domenica la Festa dell'Atletica delle Marche

Si avvicina la nuova edizione per la Festa dell’Atletica delle Marche, in programma domenica 15 aprile dalle ore 17.00 al Palaindoor di Ancona, in via della Montagnola. Nel corso del pomeriggio verranno premiati i migliori atleti e le migliori società della regione per i risultati della stagione 2017: maglie azzurre, campioni italiani e medagliati nelle rassegne tricolori, primatisti regionali, atleti master campioni italiani e medagliati internazionali. Saranno inoltre celebrati tecnici, dirigenti e giudici che si sono distinti per la loro attività. Ma sarà una vera e propria festa, con tanta atletica, emozioni e musica grazie al pianoforte di Fabio Spinsanti e alla voce di Chiara Notarnicola. Di seguito l’elenco delle società e degli atleti che saranno premiati nell’occasione.



ATLETI AZZURRI

Ahmed Abdelwahed (Cus Camerino); Martina Aliventi, Emma Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese); Michele Antonelli (Atl. Recanati); Simone Barontini (Sef Stamura Ancona); Giacomo Brandi (Sport Atl. Fermo); Giorgio Olivieri (Team Atl. Marche); Eleonora Vandi, Elisabetta Vandi (Atl. Avis Macerata); Sara Zuccaro (Atl. Fabriano)



MEDAGLIATI AI CAMPIONATI ITALIANI

Angelica Ghergo (Atl. Osimo); Azzurra Ilari (Atl. Amatori Osimo); Melissa Mogliani Tartabini (Atl. Recanati); Manuel Nemo, Benedetta Trillini (Team Atl. Marche); Andrea Pacitto, Irene Pagliarini (Collection Atl. Sambenedettese); Greta Rastelli (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti); Ilaria Sabbatini (Atl. Avis Macerata)



PRIMATISTI REGIONALI

Martina Cuccù (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti); Ilaria Del Moro (Team Atl. Marche); Ludovica Polini (Sport Atl. Fermo); Linda Rosini (Cus Camerino); Jacopo Coppari, Sofia Coppari, Filippo Danieli, Alessandro Giacometti, Linda Lattanzi, Francesco Ranxha, Irene Rinaldi (Atl. Fabriano)



VINCITORI TROFEO CONI

Sofia Coppari, Filippo Danieli, Alessandro Giacometti (Atl. Fabriano); Francesca Cuccù (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti); Eleonora Fazi (Sport Atl. Fermo); Daniele Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese)



ATLETI PARALIMPICI

Assunta Legnante, Bianca Marini (Anthropos Civitanova)



CAMPIONATI DI SPECIALITA’

Anna Maria Cesaroni, Sofia Coppari, Filippo Danieli, Alessandro Giacometti, Francesco Ranxha (Atl. Fabriano); Elena Crosta, Francesca Cuccù (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti); Eleonora Fazi, Diego Frattani (Sport Atl. Fermo); Serena Frolli, Filippo Iurini (Atl. Osimo); Matteo Ruggeri (Sef Stamura Ancona)



GIUDICI, DIRIGENTI, PREMI SPECIALI

Sandro Petrucci (Atl. Fabriano); Maria Teresa Foglini, Alberta Zamboni (Gruppo giudici gare); Elisabetta Alessandrini (Fondazione Orlini)



RAPPRESENTATIVA CADETTI

Enrique Aurioso, Angelica Ghergo, Emanuele Ghergo, Irene Pesaresi (Atl. Osimo); Gianmarco Biancucci, Mattia Grilli, Daniele Pennacchietti (Team Atl. Porto Sant’Elpidio); Alena Binni, Lucia Crosta, Martina Cuccù, Greta Rastelli (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti); Filippo Burchiani, Matteo Colletta, Francesca Marani, Nicola Sanna, Alice Spinsanti (Sef Stamura Ancona); Francesca Cinella, Anna Maria Pennesi, Chiara Raccosta (Atl. Civitanova); Lorenzo Falappa (Atl. Amatori Osimo); Emanuel Farella, Emanuele Mancini, Irene Pagliarini, Isabel Ruggieri (Collection Atl. Sambenedettese); Francesco Ghidetti, Petra Massaro, Andrea Mingarelli (Atl. Fabriano); Chiara Marangoni, Blanca Piccinini (Atl. Avis Macerata); Matteo Masciangelo, Ludovica Polini, Alfredo Santarelli, Stefano Vitturini (Sport Atl. Fermo); Andrea Mazzante (Atl. Elpidiense Avis Aido); Angelica Mei (Atl. Avis Fano-Pesaro); Melissa Mogliani Tartabini (Atl. Recanati); José Miller Savorelli (Atl. Ama Civitanova)



SOCIETA’

Atl. Fabriano, Sef Stamura Ancona, Collection Atl. Sambenedettese, Team Atl. Marche, Team Atl. Porto Sant’Elpidio, Cus Camerino, Atl. Avis Macerata, Atl. Recanati, Sef Macerata, Atl. Potenza Picena, Atl. Osimo, Atl. Falconara, Atl. Amatori Castelfidardo, Sport Dlf Ancona, Atl. Castelfidardo Criminesi, Nuova Podistica Loreto, Atl. Senigallia, Gs Giannino Pieralisi, Cral Angelini, Asa Ascoli Piceno, Offida Atletica, Marà Avis Marathon, Atl. Sangiorgese R. Rocchetti, Sport Atl. Fermo, Podistica Avis Lattanzi, Sacen Corridonia, Atl. Civitanova, Grottini Team, Gp Avis Castelraimondo, Polisportiva Montecassiano, Atl. Ama Civitanova, Trackclub Civitanova, Atl. Avis Fano-Pesaro, Fano Corre Tonelli, Gp Lucrezia, Atl. Banca di Pesaro Centrostorico, Gs Avis Aido Urbino, Atl. Urbania, ColleMar-athon Club, Calcinelli Run



ATLETI MASTER

Gabriella Belardinelli, Francesco Bettucci, Livio Bugiardini, Vincenzo Cappella, Italo Cartechini, Sandra Copponi, Rosanna Grufi, Maria Pia Luchetti, Giulio Mallardi, Amalia Micozzi, Patrizia Nardi, Giulia Perugini, Antonella Sirianni, Emanuela Stacchietti, Paola Tentella (Sef Macerata); Maurizio Bonvecchi, Antonello Landi (Atl. Potenza Picena); Francesco Bruni (Collection Atl. Sambenedettese); Giuliano Costantini, Giuseppe Ottaviani (Gs Atl. Effebi Fossombrone); Marco De Angelis, Simone Monzani (Team Atl. Marche); Luigi Del Buono, Denise Tappatà, Giovanni Francavilla, Andrea Frezzotti, Pietro Pelusi (Sef Stamura Ancona); Anna Di Chiara (Nuova Atl. Sangiustese); Francesca Dottori (Sport Atl. Fermo); Sandra Ghergo (Atl. Osimo); Anna Maria Giovanelli, Giuseppe Miccoli, Serena Paci, Adrio Pierantoni, Nada Zrilic (Atl. Alma Juventus Fano); Antonio Gravante, Massimiliano Poeta (Atl. Fabriano); Mirko Paolini (Atl. Banca di Pesaro Centrostorico); Oddino Pascucci (Atl. Falconara); Vincenzo Paternesi Meloni (Podistica Valtenna); Battista Vennera (Cus Camerino)