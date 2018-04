Il Falconara perde a Fasano ma il giudice sportivo ribalta il risultato: 0-6 a tavolino

Sconfitta sul campo, vincente dal giudice sportivo. Il Città di Falconara incassa tre punti che ribaltano la sfida di domenica dopo il ricorso alla giustizia sportiva per la posizione di tesseramento di una giocatrice del Fasano, bollata come irregolare. Al termine dei 40 minuti la sfida in Puglia era terminata 3-2 per le padrone di casa a causa del risveglio tardivo delle Citizens che sotto di 3 reti avevano cercato di rimontare ma troppo tardi.

La gara

Il Fasano era passato subito in vantaggio sfruttando un rilancio errato dalla difesa, arpionato e poi concluso da Belam a freddare l'incolpevole Brugnoni. Tempo nemmeno un minuto e la reazione marchigiana si stampa sul palo di Luciani imbeccata da Sevilla. Le pugliesi si coprono bene e hanno diverse occasioni per fare male. È merito di Brugnoni, protagonista sui tiri di Gelsomino e Campanile, se il passivo non aumenta. Falconara ha una doppia occasione per pareggiare con Shai ma entrambe le conclusioni finiscono fuori di un soffio.

Ripresa da incubo

Il Fasano raddoppia subito con Naiara che sfrutta, anche in questo caso, uno svarione difensivo. Al 9' arriva l'autentica prodezza di Cenedese che, con un missile dalla distanza, firma il 3-0. Solo a quel punto le Citizens hanno una reazione d'orgoglio. Il portiere avversario Mango è brava a murare Sevilla azionata dall'asse tra Luciani e Lidu. Nulla può al 12' sul gran tiro di Pascual perfezionato in rete da Lidu appostata sul secondo palo. La pivot brasiliana potrebbe ripetersi un minuto dopo ma al termine di un'azione travolgente, a tu per tu con Mango, spara incredibilmente alto. Neri fa entrare Marcella come quinto di movimento. Proprio la brasiliana, spalle alla porta, riceve da Sevilla e appoggia per Luciani: gran destro del capitano e 3-2. Non c'è più tempo però. La trama offensiva prosegue ma il Fasano si chiude bene e manda a casa le falconaresi a mani vuote.

Mister Neri: «La testa è rimasta negli spogliatoi»

«Nonostante l'importanza della partita – commenta mister Neri – abbiamo giocato un primo tempo sottotono. Dopo il gol preso in contropiede non siamo riusciti a creare occasioni. Rientrati in campo, dovevamo reagire e invece la testa è rimasta negli spogliatoi. Solo dopo il 3-0 ho visto una reazione. A quel punto abbiamo giocato bene, avuto tante occasione ma era troppo tardi per recuperare».

Il ricorso

Cenedese, autrice della terza marcatura, sarebbe stata tesserata dopo il 2 febbraio, termine ultimo secondo le disposizione della Divisione Calcio a 5. Il Città di Falconara ha subito presentato ricorso che ieri, martedì 17 aprile, è stato accettato dalla Divisione che ha ribaltato il verdetto del campo: 0-6 a tavolino e Falconara a - 2 punti dalla salvezza diretta. Da Fasano si dicono allibiti e promettono appello. Al momento però la classifica è stata modificata e le possibilità di una salvezza senza passare per i playout aumentano. Il Salinis occupa l'ultima casella raggiungibile a quota 38. Falconara è a 36 e deve giocare due importanti match: contro Montesilvano (al PalaBadiali domenica 22) e mercoledì 25 aprile proprio contro la diretta concorrente Salinis. Due autentiche imprese, affrontabili solo se le ragazze del Città di Falconara sapranno, come hanno dimostrato in passato, fare squadra e combattere fino all'ultimo su ogni pallone. Tutto il contrario dell'approccio blando visto a Fasano.

TABELLINO

Stone Five Fasano 3

Città di Falconara 2

Stone Five Fasano: Mango, Sangiovanni, Campanile, Belam, Naiara; De Marchi, Cenedese, Lacirignola, Gelsomino, Politi, D'Errico. All. Monopoli.

Città di Falconara: Brugnoni, Pascual, Luciani, Sevilla, Marcella; Scaloni, Lidu, Shai, Giuliani, Ferrara, Bernotti. All. Neri.

Arbitri: D’Addato (Verona) e Di Ruvo (Barletta). Crono: Pellicani (Bari).

Reti: 6'24" p.t. Belam (SF), 1'50" s.t. Naiara (SF), 9'22" Cenedese (SF), 12'18" Lidu (F), 18'45" Luciani (F).

Note: ammonite Lidu (F), Cenedese (SF), Sangiovanni (SF).